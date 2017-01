Freiheit und Meer

Henry hat seinen Traumjob gefunden: Er arbeitet auf der ganzen Welt

von Briand Bedford-Eichler

Henry sieht in seiner weißen Dienstuniform mit den goldenen Schulterklappen aus wie ein echter Matrose, fast wie ein Kapitän. Dabei steuert der 25-Jährige keine Schiffe um Eisberge, sondern Sektflöten und Martinigläser geradewegs in die Hände schaukelnder Passagiere.

Bevor ihm die Unterrichtsfächer über den Kopf wuchsen, studierte der Bordkellner Medizin. Das Studium schmiss er zugunsten von mehr Freiheit – oder Meer-Freiheit. Nach einem Auslandsaufenthalt in Australien, Italien und Portugal und dem Bachelor-Abschluss in International Business heuerte Henry 2012 bei der Kreuzfahrtlinie Pullmantur Cruises S.L. an.

Weil er nicht genug Berufserfahrungen hatte, machte man ihn kurzerhand zum Kellner. „Die ersten Tage an Bord waren trauriger als im Film”, erinnert sich Henry, während ihm der Seewind auf dem Sonnendeck um die Nase weht. „Jeden Tag wollte ich meine Kündigung einreichen, nörgelte über die Arbeit. Nach drei Wochen beförderte man mich zum Assistenten in der Bilanzbuchhaltung und mein Leben änderte sich schlagartig. Trotzdem kehrte ich später zum Kellner-Job zurück.“

Man lernt, mit Menschen umzugehen und geduldig zu sein.

Die Aussicht, jeden Tag eine neue Stadt zu erleben, mit Fremden bekanntzuwerden, verschiedene Lebensstile zu erforschen, fremdes Essen zu probieren und das alles als Crewmitglied ganz umsonst zu bekommen, ist für Henry das Größte. „Täglich lerne ich neue Menschen und ihre Kulturen kennen. Das lässt einen die eigenen Sichtweisen überdenken.“ Für seinen Job ist er sechs Monate im Jahr auf Reisen, immer an anderen Orten, immer auf dem Seeweg. Seinen Freunden bleibt da nur das Fernweh oder der Blick auf Henrys Facebook- oder Instagram-Profil, wo er seine Eindrücke fotografisch festhält. „Klar, der wichtigste Teil meines Jobs besteht darin, den Passagieren das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein. Ich mache meine Arbeit immer mit einem breiten Grinsen, egal ob ich müde bin oder traurig oder tatsächlich fröhlich. Man lernt allmählich, mit Menschen umzugehen und geduldig zu sein.“

Ich versuche nie, große Gefühle in Sex an Bord hineinzulegen.

An Bord gibt es mehrere Arbeitsschichten. Welche Henry übernimmt, hängt selbstredend von Anlaufhafen und Route ab. In der Regel tritt er gegen 7 Uhr morgens seinen Dienst an: „Drei Arbeitsstunden am Morgen, drei am Abend und fünf nachts.“

Die zweitwichtigste Sache neben seinem Job ist Sex, verrät Henry schmunzelnd: „Ich bin ein typischer schwuler Mann und habe natürlich die Möglichkeit, Sex mit Kollegen zu haben. Nur von den Gästen muss ich die Finger lassen – so wollen es die Verhaltensrichtlinien. Ich versuche nie, große Gefühle in Sex an Bord hineinzulegen, denn der Erste, der sich in einen Kollegen verliebt, ist auch der Erste, der am Arsch ist: Der Tag, an dem du über die Gangway heimgehst, ist der Tag, an dem all die dummen Versprechungen, die man einander gemacht hat, nicht länger zählen. Es ist so kitschig – traurig, aber wahr.“

In seiner Heimat Honduras ist Schwulsein ein Problem

Der Bord-Kellner genießt den unkomplizierten Umgang mit Homosexualität in Europa. In seiner Heimat Tegucigalpa, der Hauptstadt von Honduras, sind Angriffe auf Schwule ein häufiges Problem, ohne dass es Bemühungen um Anti-Diskriminierungsgesetze gibt. „Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter mich damals mit Schwulenpornos erwischte. Ich war 17 und die Show, die sie abzog, reif für den Oscar. Ich war der älteste Sohn und sollte ein gutes Vorbild für meine Brüder sein.“ Erst drei Jahre später outete sich Henry. Heute spricht zuhause niemand schlecht über ihn. Seine Familie besitzt ein kleines Landhäuschen, das sie am Wochenende oft aufsucht. Wenn Henry auf Reisen ist, ist es genau diese Gelassenheit des Landlebens, die ihm so fehlt. Trotzdem bevorzugt er die Großstadt – verrücktes Leben abseits von Dating-Apps.

2015 arbeitete Henry zum ersten Mal auf einer Gay Cruise. Wie das war, erzählt er in MÄNNER 1.2016

Hier findest Du einen englischen Reisebericht über die schwule Kreuzfahrt The Cruise – Barcelona, Sizilien und Neapel inklusive.

Fotos: privat

Autor Redaktion