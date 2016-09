„Viele Jungs wollen mal Königin sein”

Ein britischer Spielzeugladen kümmert sich nicht um Geschlechtergrenzen. Schön ist das.

Der neueste Werbespot für den britischen Spielzeugriesen Smyths Toys Superstores ist eine Offenbarung. Nicht nur, weil die Ladenkette sich Beyonces „If I Were a Boy” („Wenn ich ein Junge wäre”) als musikalische Unterlegung dafür ausgesucht hat, sondern weil die Macher mit der feministischen Botschaft des Songs auch noch etwas viel Tolleres anfangen: Sie benutzen sie, um darauf hinzuweisen, dass jedes Spielzeug in ihrem Laden für jedes Kind ist, und zwar völlig unabhängig davon, welches Geschlecht es hat.

Wie eine Rakete fliegen, eine Legostadt bauen und „die Königin der Welt”

Der kleine animierte Junge in dem Spot singt fröhlich „If I Were a Toy” („Wenn ich ein Spielzeug wäre”) und schildert, was er dann machen würde: wie eine Rakete fliegen, eine Legostadt bauen und „die Königin der Welt” sein. Dafür schlüpft er in ein rosa Kleid und trägt ein Diadem. Am Ende verwandelt sich die Figur in einen echten Jungen und geht in den Laden. Die Kette lässt wissen: „Der Spot beschreibt die fantastische Reise des kleinen Oscar, der sich von den Spielzeugen in unserem Laden verzaubern lässt. Wir wollen die große Auswahl an Spielzeugen zeigen, die wir für alle Kinder haben.” Verzauberhaft, oder?

Ich kenne so viele kleine Jungs, die auch gern mal Königin sein würden.

Finden die Fans auch: „Das ist ganz wunderbar”, schrieb einer auf der Facebookseite des Unternehmens. „Ich bin sehr froh, dass mein kleiner Bruder in einer Zeit groß wird, in der er solche Werbung zu sehen bekommt.” Ein anderer gab bekannt: „Ich liebe es! Ich kenne so viele kleine Jungs, die auch gern mal Königin sein würden.” Smyths Toys Superstore ist in seiner Einstellung nicht allein. Sein größter Konkurrent, die Spielzeugladenkette Toys R Us schaffte seine Inhouse-Label „Für jungen” und „Für Mädchen” vor einigen Monaten ab und wurde dafür von vielen Aktivisten gelobt. Und auch Barbie hat längst zugegeben, dass es viele kleine Jungen gibt, die gern mit Puppen spielen und freut sich darüber. (MÄNNER-Archiv)

Foto: Smyths Toys Superstore

Hier der Spot:

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com