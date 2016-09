Looking-Star spielt schwulen Fußballer

Russell Tovey übernimmt die Hauptrolle in „The Pass“

Russell Tovey, der in „Looking“ den Kevin spielt und Patrick als dessen Boss ordentlich den Kopf verdreht (Wann läuft der Film zur Serie in Deutschland? – MÄNNER-Archiv), hat die Hauptrolle in „The Pass“ übernommen. Jetzt ist der erste Trailer erschienen. In dem Film stellt er einen Fußballspieler dar, der mit seiner Sexualität hadert und sich in seinen Teamkollegen Ade verknallt. In der Nacht vor einem wichtigen Spiel küssen sie sich das erste Mal und für die nächsten Jahre ändert sich ihr Leben.

Mit 29 ist er eine Fußballlegende und muss feststellen, dass er seine Sehnsüchte der Karriere geopfert hat

Die Story spielt in verschiedenen Hotelzimmern und erstreckt sich über 12 Jahre im Leben des Fußballers. Mit 17 teilt er sich in Bulgarien anlässlich eines Spiels ein Hotelzimmer mit Ade, wo sich seine Sehnsucht erstmals zeigt. Sieben Jahre später ist Jason ein Star, mittlerweile heterosexuell verheiratet und Familienvater. Beim Finale schließlich ist er 29 und eine Fußballlegende. Jason muss feststellen, dass er sein Verlangen und seine Sehnsüchte der Karriere geopfert hat. (Wie homophob es im Fußball immer noch zugeht, musste der offen schwule Profi Robbie Rogers kürzlich wieder am eigenen Leib erfahren – MÄNNER-Archiv)

Russell Tovey (der sich mit seiner Bulldogge Rocky ein Instagram-Profil teilt – MÄNNER-Archiv) hat die Rolle des ehrgeizigen Kickers bereits auf der Bühne gespielt, 2014 in London. John Donnelly, der das Theaterstück geschrieben hat, hat es fürs Kino adaptiert. Im Frühjahr lief „The Pass” bereits auf dem BFI Flare London LGBT Film Festival, Anfang des nächsten Jahres soll der Film in den USA anlaufen. Wann der Film in Deutschland startet, ist noch unbekannt.

Titelbild: Screenshot

