WDR: „Es tut uns leid”

Grundsätzlich findet man aber an der Plasberg-Sendung vom 12.9. nichts Schlimmes

Nachdem die Äußerungen von Frank Plasberg über Homosexuelle in der jüngsten Ausgabe seiner Sendung viele queere Menschen beleidigt und verärgert haben, wollten wir wissen, ob die Verantwortlichen die Äußerungen zum Einspieler und den Einspieler selber glücklich finden (MÄNNER-Archiv). Wir fragten beim WDR und der Produktionsfirma Ansager und Schnipselmann nach – Plasberg ist einer der beiden Geschäftsführer.

Dagegen gibt’s kein Gesetz, es passiert

Gezeigt wurden in der Sendung Teilnehmer einer SadoMaso-Parade, eine Frau, die eine Gasmaske trägt, wenn sie ihren Hund spazieren führt, und Schwule, die halbnackt beim CSD feiern. O-Ton Plasberg: „Dagegen gibt’s kein Gesetz, es passiert.” Als der Moderator ein paar Minuten später nochmal Bezug nimmt auf den kurzen Film, spricht er von Menschen, die „weit außerhalb dessen” stehen, was Menschen „normalerweise so leben”.

Nicht mal Julia Klöckner (CDU) fand den Einspieler – oder Plasbergs Moderation – offenbar beanstandenswert, wo sie doch seit ihrem 19. Lebensjahr einen schwulen Mann ihren besten Freund nennt und sich gerne homofreundlich gibt (aber die Öffnung der Ehe ebenso ablehnt wie eine Änderung des Grundgesetzes in Richtung eines Diskriminierungsschutzes aufgrund der sexuellen Orientierung – MÄNNER-Archiv). Übrigens auch nicht Claudia Roth (Grüne), die zugege

Situationen, in denen bestimmte Outfits oder Verhaltensweisen Irritationen hervorrufen

„Es tut uns leid, dass der beanstandete Beitrag und die dazugehörige Anmoderation von Moderator Frank Plasberg in der ‘hartaberfair’-Sendung vom 12.09. Ihre Leser verärgert haben”, schrieb uns der WDR. „Das war in keiner Weise die Absicht der Redaktion. In dem Beitrag ging es nicht um die Homosexualität der abgebildeten Männer, sondern um ihre öffentliche Nacktheit und dass diese andere Menschen irritieren könnte.

Genau das meint auch die Anmoderation von Frank Plasberg. Sie bezieht sich erst auf die Burka als etwas, das laut Umfragen viele Menschen befremdet, und stellt damit den Zusammenhang zu Situationen her, in denen bestimmte Outfits oder Verhaltensweisen bei Betrachtern Irritationen hervorrufen könnten.

Was kann, will oder muss eine Gesellschaft, die sich weltoffen nennt, tolerieren?

Der von Ihnen kritisierte Satz des Moderators Frank Plasberg soll keine Wertung vornehmen, ob es für solche Situationen ein Gesetz geben sollte oder nicht. Er macht lediglich deutlich, was alles in Deutschland möglich ist. Und genau darum ging es in der Diskussion der Sendung: die Grenzen dessen auszuloten, was eine Gesellschaft, die sich weltoffen nennt, tolerieren kann, will oder muss.”

Plasberg Produktionsfirma zog es vor, nicht zu antworten.

Morgen wird um 21 Uhr eine neue Sendung ausgestrahlt. Titel: „Zäune statt Hilfe – sind wir selbst schuld an der nächsten Flüchtlingswelle?” Man so viele schöne Dinge an einem Montagabend tun. Vielleicht mal wieder ein gutes Buch lesen?

