Leidenschaftlich, jung und anders

LIEDÉЯ - französische Chansons & russische Romanzen

Leidenschaftlich, jung und anders sind die Chanson-Interpretationen des Sängers und Schauspielers Vladimir Korneev. In seinem Programm LIEDÉЯ trifft französische Poesie mit Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour und Michel Legrand auf die russische Seele von Vladimir Vyssotzki, Alla Pugacheva, Mark Bernes und Alexander Vertinski. Von Rachmaninow bis Debussy – am Flügel begleitet von dem Konzertpianisten Liviu Petcu besingt Korneev Liebe, Leben und Lust in all seiner Kraft, seiner Tiefe und seinem Begehren.

Vladimir Korneev ist dreifacher Preisträger in Folge beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin

Mit unkonventionellen Ideen, jazzigen Klängen und klassischem Können bringen die beiden Künstler Lieder der alten Salonkunst in die heutige Zeit. Sie setzen ein Statement, das trotz unerbittlicher Direktheit nie an Empfindsamkeit und Feingefühl verliert. Vladimir Korneev ist dreifacher Preisträger in Folge beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin und Gewinner des internationalen Chansonwettbewerbs „The Singing Mask“ in St. Petersburg.

Spielzeit: 16. & 22. – 25. September 2016 in der Bar jeder Vernunft

Tickets: http://www.bar-jeder-vernunft.de/de/programm/programmuebersicht/vladimir-korneev.html

Autor Redaktion