Nackt vor Gott

Aus Rumänien kommt ja nicht viel, was regelmäßig weltweite Beachtung erfährt. Dabei ist Bukarest eine wirklich schöne Stadt. Zumindestens, was ihre Bewohner anbelangt. einige davon, lassen sich jedes Jahr für den neuen „Orthodox Calendar” ablichten, in Soutane, oder ohne. Was dazu führt, dass das Ergebnis jedes Jahr aufs neue rund um den Globus wahrgenommen wird. Weil die Motive so ironisch sind, und sexy, und antiklerikal. Die fünfte Ausgabe für 2017 steht unter dem Motto „P.I.L.F.” oder „Priests I’d like to Fuck”. Und so lustig das ist, dass Team hinter dem Kalender hat ein ernstes Anliegen: „Die Fotos sind nicht für religiöse Zwecke bestimmt, sondern wollen mit künstlerischen Mitteln gegen die Homophobie in der orthodoxen rumänischen Kirche protestieren.”

Wir wollen mit den Bildern Kreativität, Gleichberechtigung und Freiheit feiern

Der gehören 90 Prozent aller Rumänen an. „Wir wollen mit dem Kalender Kreativität, Gleichberechtigung und Freiheit feiern”, sagt, Magdalena De Iona, die Pressesprecherin für den orthodoxen Kalender. „Die Kirche versucht hunderte Millionen Menschen davon abzuhalten, in der Moderne anzukommen und die Menschenrechte zu respektieren. Wir glauben, unsere Kunst kann Menschen ermutigen, diese traditionelle Autorität in Frage zu stellen. Ein Teil der Erlöse geht dieses Jahr an Orasul Meu („Die Farben meiner Stadt”), eine Organisation, die bedürftige Jugendliche in Rumänien medizinisch versorgt. Noch mehr heiße Kalender gefällig? Gern. (MÄNNER-Archiv)

Alle Fotos: Orthodox Calendar

orthodox-calendar.com