Drag Power: Olivia, Barbie und Co.

Immer wieder sind es vor allem Transen, die an vorderster Front kämpfen, sagt Barbie Breakout

Nachdem gestern bekannt geworden war, dass die Hamburger Drag Queen Olivia Jones Anzeige gegen die AfD erstattet hat (MÄNNER-Archiv), lag eine Zeit lang ihre Homepage lahm – dort erklärt sie die Beweggründe für die Anzeige. Nachdem MÄNNER darüber berichtete, brach kurzzeitig unser Server zusammen -, so viele User wollten auf einmal den Artikel lesen. Das ist die Macht von „Drag Power”. Olivia Jones ist dafür eine Vertreterin; eine andere ist Barbie Breakout, die sich vor drei Jahren aus Protest gegen das Antihomopropagandagesetz in Russland den Mund zugenäht hat. Mit ihr haben wir über Drag Power gesprochen.

Barbie, Du hast wie so viele gestern bei Facebook unsere Nachricht von Olivas Anzeige geteilt …

… und auf meinem Facebookfeed gab es ausnahmsweise einen klaren gemeinsamen Nenner: Danke Olivia Jones! Doch Olivia ist für die Rechtspopulisten dieses Landes nicht erst seit dieser Anzeige ein rotes Tuch. Schon 2007 tauchte sie in BDM-Kluft und mit Kamerateam und zwei Bodyguards bewaffnet, auf einem Landtag der NPD auf und stellte durch relativ simple Fragen die Parteigenossen mächtig bloß.

Olivia zeigt die AfD an und stellt NPD-Mitglieder bloß, Du hast Dir vor drei Jahren aus Protest gegen Homophobie in Russland den Mund zugenäht. Es gibt in der LGBTI-Geschichte etliche Vorbilder an Drag- oder Trans* AktivistInnen.

Ja. Angefangen natürlich bei Marsha P Johnson und Sylvia Rivera, zwei Hauptfiguren der Stonewall Riots, die, so will es die Legende, beim Streit mit der New Yorker Polizei die ersten Steine warfen (In Roland Emmerichs Film „Stonewall” sieht das etwas anders aus – MÄNNER-Archiv.) Diese Szene ist mittlerweile so oft erzählt worden, in Büchern und auf der Leinwand, dass es kaum noch eine Rolle spielt, ob das alles tatsächlich so passiert ist, oder nicht. Die beiden sind im kollektiven Unterbewusstsein unserer Community fest abgespeichert als die, die unsere Bewegung ins Rollen brachten. Immer wieder sind es vor allem Transen, die an vorderster Front kämpfen und von der Presse dankbar als Wortführer und bunte Fotovorlage genommen werden. Es ist ein Phänomen, dem nicht so einfach beizukommen ist.

.. und wofür es neben Dir und Olivia auch aktuelle Beispiele gibt?

Klar, da wäre Panti Bliss, die ungekrönte Königin von Irland, die sich seit Jahren immer wieder mit den konservativen Politikern der grünen Insel anlegt und DIE Wegbereiterin der ehelichen Gleichstellung in Irland war (MÄNNER-Archiv). Ihre Rede aus dem Abbey Theatre vom 1. Febuar 2014 über Homophobie und den angelernten Selbsthass in uns wurde über Nacht zum viralen Welthit und sie damit zu einer internationalen queeren Ikone, die von Madonna, RuPaul und anderen internationalen Superstars mit Lob überhäuft wurde und sogar auf Platz 12 der „Politico 28“ Liste der einflussreichsten Europäer 2015 landete.

Die Liste der WegbereiterInnen, deren politisches Engagement oftmals ‚nur’ darin besteht, kompromisslos sie selbst zu sein, ist lang

Dann Sister Roma, die berühmteste Sister of Perpetual Indulgence (dem internationalen queeren Nonnenorden), die sich stellvertretend für uns alle mit Facebook angelegt hat, um deren Klarnamenrichtlinien aufzuweichen und uns Drag Queens und Transmenschen die Möglichkeit zu geben, mit unseren gewählten Namen sichtbar zu sein. Auch Bob the Drag Queen, Gewinnerin der 8. Staffel von RuPaul’s Drag Race, wurde in Drag verhaftet und musste ins Gefängnis, weil sie wiederholt für die Gleichstellung der Ehe in den USA demonstriert hatte. Mama Tits wurde über Nacht zu einer weltbekannten Queen, nachdem sie auf der Seattle Pride Parade 2014 eine Gruppe christlicher Homohasser zum Schweigen brachte. Man muss aber auch Harvey Fierstein, Quentin Crisp, Heklina, Holly Woodlawn, Asifa Lahore, International Chrysis nennen – die Liste der WegbereiterInnen, deren politisches Engagement oftmals ‚nur’ darin besteht, kompromisslos sie selbst zu sein, ist lang.

Es gibt Vorwürfe – wie oft bei Aktivisten -, man wolle sich nur profilieren.

Bei der ersten Orlando-Andacht vor der amerikanischen Botschaft in Berlin war eine einzige sichtbare Transfrau vor Ort, keine Drags weit und breit. Alle Kameras stürzten sich direkt auf sie und auch alle Radiomenschen, die etwas später kamen, sind lediglich auf sie zugegangen und haben um ein Interview gebeten. Ich fand es bemerkenswert, mal aus zweiter Reihe zu beobachten, dass wir gar nicht, wie uns ja oft unterstellt wird, immer in die Öffentlichkeit drängen und die Aufmerksamkeit suchen, sondern dass es auch andersherum funktioniert.

