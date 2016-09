Pfefferspray-Attacke auf Folsom-Gäste

"Ihr Schwuchteln zerstört Familienwerte."

„Es war einer der gruseligsten Momente meines Lebens” schreibt der New Yorker Neil Frias (28) auf Facebook über das, was ihm im Rahmen des Folsom-Straßenfestes in San Francisco (Fotos im MÄNNER-Archiv) passiert ist. Frias hatte mit seinem ebenfalls aus New York stammenden Freund Jeff White (28) einen abendlichen Snack in einem Fastfood-Restaurant zu sich genommen. Beim Verlassen des Restaurants passierte es: Ein blauer Lieferwagen, in dem fünf Männer saßen, hielt direkt neben ihnen an.

„Ich war mir sicher, dass sich mich gleich verprügeln würden.”

„Sie schrien: Ihr Schwuchteln zerstört Familienwerte” berichtet Frias, der genauso wie sein Freund von den Anfeindungen völlig überrascht war. „Ich erklärte ihnen, dass ich keinen Ärger will, aber dann stieg einer von ihnen aus dem Wagen. Ich dachte, dass er zum Schlag nach mir ausholt, aber stattdessen sprühte er mir direkt ins Gesicht.” Danach stiegen zwei weiter Männer aus dem Wagen, die es nun auf Frias Freund abgesehen hatten. „Ich fühlte mich total verwundbar” erinnert sich dieser. „Ich war mir sicher, dass sich mich gleich verprügeln würden.”

Der Schreck sitzt tief

Soweit kam es jedoch nicht: Eine beherzte Passantin hatte den Vorfall beobachtet und drohte den Angreifern lautstark damit, die Polizei zu rufen. Dies zeigte Wirkung. Während Jeff White allerdings mit dem Schrecken davon kam, traf es Neil Frias härter: „Ich war drei Stunden nach dem Angriff noch blind”, erklärt er. Und White ergänzt: „Es ist bemerkenswert, wie die ganze Sache völlig unvorhersehbar und ohne Grund passiert ist. Ich bin immer noch völlig verblüfft.”

Selbst das Stadtzentrum von San Francisco kann keine Garantie dafür liefern, derartigen Angriffen zu entgehen.

Nun ermittelt die Polizei von San Francisco gegen die unbekannten Täter. Die Chancen, sie zu finden, sind allerdings eher gering. Frias und White geht es aber vor allem darum, ihren Fall publik zu machen und daran zu erinnern, dass selbst ein scheinbar homofreundlicher Ort wie das Stadtzentrum von San Francisco (unser Bericht zur „Homometropole” im MÄNNER-Archiv) keine Garantie dafür liefert, derartigen Angriffen zu entgehen. Auf Facebook schreibt er: „Wenn ich mir vorstelle, dass Leute so viel Hass in sich tragen, dass sie einfach so andere Menschen angreifen… Seit vorsichtig und haltet Euch nachts nicht allein auf der Straße auf.”

Foto: privat

Autor Redaktion