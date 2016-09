Unser Septemberheft ist da

... und liegt auch schon in der Russischen Botschaft

Drei Jahre nachdem Russland landesweit das Gesetz zum Verbot von „Homopropaganda“ eingeführt hat, begibt sich die MÄNNER-Redaktion auf schwule Spurensuche im Staate Putin. Das Sonderheft zum Thema Russland erforscht: Wie leben Männer, die Männer lieben, in einem Land, in dem ihre Liebe ein Tabu ist? Und wo regt sich Widerstand? U. a. trifft das MÄNNER-Team in Moskau, Sotschi und St. Petersburg auf Singles, Paare, Wahlbeobachter und Aktivisten. Die Redaktion spricht u.a. mit Besuchern eines FKK-Strands für Schwule, einer Regisseurin, deren neues Stück sich um Coming-out und die Beziehung zwischen Kindern und Eltern dreht, und einem jungen Männerpaar, das sich bevorzugt vor Moskauer Kirchen küsst, um sie zu entweihen. Wir finden: Dieses Heft sollte man auch in der Russischen Botschaft in Berlin lesen.

Hier findest Du unser Russland-Heft im MÄNNER-Shop!

Und das interessiert uns auch noch:

Die Umfrage ist bereits beendet!Hier die Ergebnisse: Würdest Du nach Russland reisen? Nein. Man darf das System Putin nicht unterstützen. 47.85% - ( 289 Stimmen )

Nein. Das ist mir zu gefährlich. 27.48% - ( 166 Stimmen )

Klar, man sieht mir ja nicht an, dass ich schwul bin. 12.91% - ( 78 Stimmen )

Klar, ist doch alles nur Hysterie und Antirussland-Propaganda. 6.95% - ( 42 Stimmen )

Weiß nicht. 4.8% - ( 29 Stimmen )

Video & Foto: Philip Kanchana

Autor Redaktion