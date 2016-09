Vielfalt für Bayern – jetzt!

Mitte September hat Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle Gegner einer Schulaufklärung über Homo-, Trans-, Bi- und Intersexualität in seinem Ministerium empfangen. Wie das trans- und homophobe Protestbündnis „Demo für alle“ in einer Pressemitteilung bekannt gab, habe der CSU-Politiker dabei unter anderem der Demo-Organisatorin Hedwig von Beverfoerde und der rechtspopulistischen Publizistin Birgit Kelle (Was man ihrer Polemik am besten entgegen setzt – MÄNNER-Archiv) zugesichert, „den aktuellen Richtlinienentwurf für die Familien- und Sexualerziehung an den bayerischen Schulen vorerst nicht in Kraft zu setzen“ und versprochen, sich mit einem überreichten Forderungskatalog zu befassen. Die neuen Richtlinien hätten bereits im März nach der Vorstellung im Bildungsausschuss des Landtags zur Grundlage des Schulunterrichts werden müssen.

Nach Ansicht des Bündnisses hätten auch homosexuelle Paare als Eltern behandelt werden müssen

Das Aktionsbündnis „Vielfalt statt Einfalt – München” begrüßt, dass laut Richtlinienentwurf die Vielfalt sexueller Identitäten thematisiert wird, wenn der Entwurf auch nicht als „besonders progressiv eingeschätzt” wird. So hätten nach Ansicht des Bündnisses auch homosexuelle Paare als Eltern behandelt werden müssen. Dennoch seien die neuen Richtlinien immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Nun stehe aber infrage, wann die bereits abgestimmten Richtlinien in Kraft gesetzt werden (von Beverfoerde hat schon vor Monaten mit einem Brief an diverse CSU-Politiker Stimmung gegen die überarbeiteten Richtlinien gemacht -MÄNNER-Archiv). Das Aktionsbündnis sieht die Gefahr, dass den Forderungen der erzreaktionären Akteuren und Akteurinnen der sogenannten „Demo für Alle“ nachgegeben wird (ein „Schlag ins Gesicht für Tausende Menschen in München”, kritisierte Beppo Brem, Vorsitzender der Grünen im Münchner Rathaus – MÄNNER-Archiv).

Dagegen wehrt sich das Bündnis nun mit einem offenen Brief an Kultusminister Spaenle. Das Bündnis fordert ihn dazu auf, die mit pädagogischen Fachkräften abgestimmten Richtlinien sofort in Kraft zu setzen.

Kein Kind sucht sich seine Homo-, Bi-, Trans- oder Intersexualität aus

„Wir wünschen uns sehr, dass die neuen Richtlinien für die Familien- und Sexualerziehung in den bayerischen Schulen zu einer sichtbaren, expliziten und verbindlichen Verankerung der Auseinandersetzung mit der Vielfalt von geschlechtlicher und sexueller Identität bei jungen Menschen führen und zur Bildung für Akzeptanz von Vielfalt beitragen”, heißt es in dem Brief. Denn: „Gerade Schulen sind leider ein Ort der Ausgrenzung und des Mobbings. Kein Kind sucht sich seine Homo-, Bi-, Trans- oder Intersexualität aus. Kinder aus Regenbogenfamilien oder mit queerer Identität dürfen nicht als Menschen zweiter Klasse behandelt werden. In Bildungseinrichtungen muss ein angst- und vorurteilsfreies Lernen möglich sein.” (So macht die Landeshauptstadt München ihre Lehrer fit für das Thema Vielfalt – MÄNNER-Archiv)

Innerhalb von drei Tagen sammelte das Aktionsbündnis über 100 Unterschriften. Unter den Erstunterzeichnenden sind u. a. Harald Petzold, queerpolitischer LINKE-Sprecher im Bundestag, Volker Beck, GRÜNEN-Abgeordneter des deutschen Bundestages, Manfred Krönauer, Kreisvorsitzender der FDP München-Ost, die Schwulen Lehrer Bayern, pro familia Landesverband Bayern e. V. sowie MÄNNER-Chefredakteur Kriss Rudolph.

Respekt für Vielfalt muss für alle gelten

Das Jugendhaus Bad Säckingen wollte bei der interkulturellen Woche einen schwulen Film über eine palästinensisch-israelische Liebe zeigen. Doch bei den Vorbereitungen zu der Veranstaltung im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg gab es im multikulturellen Beirat Streit. Letztlich wurde „Out in the Dark” (Israel, 2012) abgelehnt und u.a. auf Grund von Kritik der Vertreter des türkisch-islamischen Vereins aus dem Programm genommen.Nun hat sich der schwule Bundestagsabgeordnete Volker Beck (Grüne) eingeschaltet. In einem Brief an die Veranstalter schreibt er, er habe „mit Irritation” gelesen, dass der Film „Out in the Dark“ gestrichen wurde. „Selbstverständlich ist es wichtig, Rücksicht auf religiöse Überzeugungen zu nehmen und sie zu respektieren, auch und gerade dann, wenn man sie nicht teilt. Das gilt aber auch andersherum: Religiöse Gemeinschaften müssen auch die Rechte von Homosexuellen respektieren. Denn Respekt ist keine Einbahnstraße. Respekt für Vielfalt ist nur glaubwürdig, wenn er auf Gegenseitigkeit beruht.” (MÄNNER-Archiv)

Rigoros gegen LGBTI

Indien hat im Jahr 2013 ein über 150 Jahre altes Gesetz aus seiner Kolonialzeit wiederbelebt, das „unnatürlichen Sex” verbietet. Seitdem arbeiten indische LGBTI-Aktivisten hart daran, diesen Schritt rückgängig zu machen und den „Paragrafen 377” zu reformieren. Bisher waren allerdings weder Anträge im Kongress noch Verfahren vor dem Verfassungsgericht erfolgreich. Nun könnte jedoch ein neuer Bericht der Times of India, der größten englischsprachigen Tageszeitung Indiens, den Stimmen für eine Reform Rückenwind geben. Denn wie die Zeitung berichtet, war die Anzahl der Festnahmen unter Berufung dem Anti-Homo-Gesetz mit 1.491 verhafteten Menschen im vergangenen Jahr zwar verhältnismäßig gering – Indien ist ja mit über 1.2 Milliarden Menschen das zweitgrößte Land der Welt. Doch nicht nur ist natürlich jeder einzelne Mensch, der wegen seiner Homosexualität verhaftet wird, einer zu viel. Auch zeigen die Statistiken, dass mehr als jede zehnte Person, die aufgrund des Gesetzes verhaftet wurde, minderjährig war (MÄNNER-Archiv).

