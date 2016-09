Will Trump schwulen Verfassungsrichter?

Der Tag im Zeitraffer (15.09.2016)

Der Milliardär und Paypal-Gründer Peter Thiel hat es im vergangenen Jahr zu zweifelhaftem Medienruhm gebracht. Sieben Jahre, nachdem der erfolgreiche Klatschblog Gawker ihn geoutet hatte, überzog Thiel seine Macher mit einer Schadensersatzklage in Höhe von 115 Millionen Dollar. Der Blog musste daraufhin eingestellt werden (MÄNNER-Archiv). Nun ist Thiel zurück in den Schlagzeilen: Die Huffington Post berichtet unter Berufung auf enge Freunde des Milliardärs, dass Donald Trump Thiel zugesagt hat, dass er ihn im Fall einer Präsidentschaft als Richter für das US-Verfassungsgericht nominieren wolle.

Trump „liebe Thiel innig” zitiert die das Nachrichtenmagazin seine anonyme Quelle, betont aber auch, dass der Präsidentschaftskandidat ja gerne mal zu leeren Versprechungen neige. Die Sprecher der beiden Milliardäre dementieren derweil die Meldung. Zumindest als Gedankenspiel bleibt die Sache trotzdem interessant, wäre Thiel doch nicht nur der erste schwule Richter des Verfassungsgerichts, sondern auch der reichste in seiner Geschichte. Ob das als Jobqualifikation reicht, ist allerdings fraglich.

Olivia Jones zeigt die AfD an

Es war die Meldung des Tages: Olivia Jones hat die AfD Sachsen-Anhalt wegen Volksverhetzung angezeigt und erklärt in einem offenen Brief, warum sie das tut. Es geht um ein von ihr verfasstes Kinderbuch. (MÄNNER-Archiv). Jones schreibt auf ihrer Webseite: Sehr „geehrte“ AfD Sachsen-Anhalt, mir reicht’s! Ich habe auf der Davidwache gegen Ihren Vorsitzenden André Poggenburg Anzeige erstattet. Mir ist klar, dass er das von jemandem wie mir vermutlich als „Ritterschlag“ empfinden wird. Aber ich will mich später nicht fragen lassen müssen, warum ich die Klappe gehalten habe.” Den ganzen Brief mit einer ausführlichen Erklärung für die Anzeige gibt es im MÄNNER-Archiv.

Schwule Väter haben die vollsten Konten

Wie das US-Finanzministerium jetzt bei einer Untersuchung festgestellt hat, verfügen verheiratete schwule Väter über das höchste Einkommen. Basierend auf den Steuererklärungen von 2014 liegt es für Männerpaare bei 176.000 Dollar (entspricht 156.486 Euro). Das ist deutlich mehr als bei Lesbenpaaren zum Beispiel, die 52.000 Dollar weniger im Jahr verdienen – Heteropaare sind es sogar 63.000 weniger. Am besten schneiden aber schwule Ehepaare ab, die Kinder haben. Sie verdienen im Jahr sogar 275.000 Dollar (etwa 244.553 Euro) – das ist doppelt soviel wie bei Lesben- und Heteropaaren. Forscher glauben, dass sich diese großen Unterschiede dadurch erklären lassen, dass nur Paare, die ohnehin gut verdienen, es sich überhaupt finanziell leisten können, Kinder zu adoptieren oder mit Hilfe einer Leihmutter selber ein Kind zu zeugen. (Mehr lesen – MÄNNER-Archiv)

Foto: Imago

Autor Hanno Stecher Hanno Stecher ist freier Autor und beschäftigt sich am liebsten mit pop- und subkulturellen Themen. Seine Texte wurden unter anderem in Print- und Onlinemagazinen wie Spex, Intro, taz, ZEIT Online und BuzzFeed veröffentlicht. Neben dem Schreiben co-organisiert Hanno die Hip-Hop-Party BERRIES und ist eine Hälfte des deutsch-jemenitischen Musikduos Kabreet.