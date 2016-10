Britneys Bester

Vince Capaldi tanzt zwar immer hinter einem der größten Popstars der Welt. Aber sieht auch da verdammt gut aus.

Vince Capaldi hat einen tollen Beruf: Er geht manchmal wochenlang jeden Abend zu einem Britney Spears-Konzert. Na gut, er muss früh da sein und sich von Justin Timberlakes Lieblings-Ex herumkommandieren lassen, aber so ist das als Back Up-Tänzer halt. Außerdem ist er Kanadier und offensichtlich allergisch gegen Oberbekleidung. Wir mögen ihn sehr.

Wollt ihr wissen, welche TV-Show Vince wirklich liebt: Hier gibt’s die Lösung.

Autor Redaktion