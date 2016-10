Daley trifft Louganis

Die Turmsprung-Legende und der Medaillengewinner von Rio sprangen zusammen

Tom Daley hat noch nicht ganz so viele Olympischen Medaillen gewonnen, wie Greg Louganis (viermal Gold und einmal Silber). Allerdings hat Louganis auch nicht ganz so viele geholt, wie Tom behauptet: „So um die 20, oder?”. Wie dem auch sei. Die beiden trafen sich letzte Woche in Greg Louganis Heimatbecken in Mission Viejo in Kalifornien, um den Pool zünftig abzufeiern, weil er jetzt umgebaut wird. „Ich habe hier mit dem Tauchen angefangen und sehr viele Sprünge in meiner Karriere hier gelernt”, erzählte Louganis. „Jetzt wird es Zeit für eine Renovierung. Für das Becken. Und vielleicht auch für mich.”

Verdammt, ich bin gerade mit Greg Louganis gesprungen. Das war cool!

Während Daley auf den Zehner kletterte, sagte Daley: „Ich kann gar nicht glauben, dass ich gleich mit Greg Louganis synchronspringen werde. Das ist das erste Mal seit den Olympischen spielen, dass ich in ein Becken springe, ich fühle mich also ein bisschen merkwürdig bei der ganzen Geschichte.” In Rio hatte Daley mit seinem Partner Bronze im Synchronspringen vom Zehner gewonnen. (MÄNNER-Archiv) Nachdem die beiden ein paar Mal gesprungen waren, und sogar Fan-Wünsche nach bestimmten Sprüngen erfüllt hatte, fasste Tom Daley zusammen: „Verdammt, ich bin gerade mit Greg Louganis gesprungen. Das war cool!” Als Louganis vor 40 Jahren, als 16-jähriger Schüler in Montreal seine erste Silbermedaille bei Olympia gewann, waren es noch 18 Jahre bis zu Daleys Geburt.

Foto. Tom Daley/Youtube

Hier das Video des Ereignisses:

