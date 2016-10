Abu Dhabi: Todesstrafe für 21-Jährigen?

Ein schwuler Mann in Abu Dhabi könnte zum Tode verurteilt werden, weil er Fotos von sich als Dragqueen auf Instagram gepostet hat. Dem 21-Jährigen Libanesen wird vorgeworfen er hätte „für Homosexualität geworben” und „aktiv Homosexualität praktiziert”. Auf den Bildern, die im Gericht in Abu Dhabi gezeigt worden sind, ist er zu sehen, wie er „kurze Bekleidung für Frauen, Perücken und Make-Up” trägt. Die Anklage behauptet, er hätte zusammen mit den Bildern auch seine Telefonnummer veröffentlicht und sexuelle Dienstleistungen angeboten. Die Internetseite „7days”, die in den Arabischen Emiraten produziert wird, schreibt, der Mann wäre verhaftet worden, weil ein Undercover-Polizist sich mit ihm verabredet hätte, der als potentieller Kunde auftrat.

Im Gericht sagte der Angeklagte laut „7days”, ein Freund hätte die Bilder gemacht und ohne sein Wissen veröffentlicht. Die Verhandlung wurde bis zum 26. Oktober unterbrochen. In den Vereinigten Emiraten, in denen Nationen wie Dubai, Abu Dhabi und Ras al-Khamiah zusammengeschlossen sind, stehen auf Homosexualität Auspeitschung, Gefängnis oder die Todesstrafe. Es ist eins von zehn Ländern weltweit, in denen die Todesstrafe für Homosexualität verhängt werden kann. Die Vereinigten Nationen hat erst letzte Woche einen neuen Ermittler berufen, der sich mit Menschenrechtsverstößen gegen LGBTI beschäftigen soll. (MÄNNER-Archiv) Es steht zu hoffen, dass er hier tätig wird.

