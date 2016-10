Sinn Fein für die Eheöffnung

Die Irisch-Republikanische Partei will sich für Fortschritt in Nordirland einsetzen

Sinn Fein, die irisch-republikanisch Partei, will sich der Eheöffnung in Nordirland annehmen. Das ist auch nötig, denn der Zusammenschluß von neun Grafschaften mit eigener Regierung ist der letzte Ort auf den britischen Inseln, an dem gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten können. Sogar die Isle of Man und Guernsey haben inzwischen die Ehe geöffnet. (MÄNNER-Archiv) Blockiert wird die Eheöffnung von der stärksten Partei im Parlament von Nordirland, der Democratic Unionist Party (DUP), die die Bewahrung der Ehe als Institution die nur einem Mann und einer Frau offensteht, sogar in ihrem letzten Wahlprogramm verankert hatte. Sie hat bisher gegen jeden Gesetzentwurf zur Eheöffnung ihr Veto eingelegt. Obwohl die Mehrheit der Abgeordneten im Parlament, die anderen Parteien angehören, für die Eheöffnung stimmen würde. Die Situation ist der in Deutschland ganz ähnlich.

Ich bin für die Gleichstellung im Eherecht, deswegen bemühe ich mich um jede Art von Fortschritt bei diesem Thema im Parlament.

Sinn Fein möchte das umgehen, indem sie Beratungen über einen Gesetzentwurf anberaumt, dem dann alle Parteien zustimmen würden. Finanzminister Mairtin O Muilleoir sagte dem Belfast News Letter am Montag, er ist bestrebt, die Beratungen mit der Unterstützung der DUP stattfinden zu lassen. „Ich bin für die Gleichstellung im Eherecht, deswegen bemühe ich mich um jede Art von Fortschritt bei diesem Thema im Parlament. Ich würde gern mit Beratungen beginnen und werde versuchen, sie mit einer Resolution, an der alle beteiligt sind, durchzusetzen.” Allerdings ergänzte er, dass ein möglicher Gesetzentwurf definitiv Ausnahmeregelungen für religiöse Organisationen enthalten würde. Die DUP hat sich bislang gegen all das gestellt und lehnt selbst eine Volksabstimmung zum Thema, die in Irland zum Erfolg geführt hat (MÄNNER-Arrchiv), grundsätzlich ab.

Illustration: Shutterstock/ Paul Stringer

