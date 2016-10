Lovestorm bitte!

Bitte liked dieses Profil und kommentiert liebevoll

Am Montagabend um 18:54 Uhr postete Maurice Kahle ein Foto davon, wie er seinen Freund küsst, auf seinen Social-Media-Profilen. Am Mittwoch Morgen hatte dieses Bild allein auf Facebook fast 20.000 Kommentare, viele unterstützend, viele aber auch homophob, einige strafbar, hat sich auf Instagram aber auch fast 2000 Herzen eingefangen. Da geht noch was! Zeigt Maurice eure Unterstützung, liked, kommentiert, postet weiter!

Der Stein des Anstoßes. Süß, oder?

Folgt matty.tv auf Instagram!

Übrigens: Wenn Ihr die Instagramer Of The Day der letzten Tage sehen wollt, dann klickt hier unten auf die Bilder in der Rubrik WEITERE BEITRÄGE. Es gibt viel zu entdecken!

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com