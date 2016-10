New York bekommt ein neues LGBT Denkmal

Der Tag im Zeitraffer (21.10.16)

Nach der Massenschießerei im Nachtklub Pulse in Orlando im Juni dieses Jahres, soll New York City nun ein Denkmal für LGBT-Opfer von Intoleranz und Gewalt bekommen, wie Andrew Cuomo (Foto), der Gouverneur des Big Apples am Donnerstag bekannt gab. Dazu forderte er erfahrene Künstler des Bundesstaates auf, sich mit ihren Ideen und Visionen einzubringen, um ein dauerhaftes Symbol für Orlando und den Kampf der New Yorker für Toleranz und eine gerechtere Welt zu errichten, welches nach aktuellen Plänen im Hudson River Park gebaut werden soll.

New York hat eine lange und bewegende Geschichte im Kampf für gleiche Rechte

800.000 USD stehen für dieses Projekt zur Verfügung und auch Künstler, die ihren Wohnsitz nicht in New York haben, sind dazu aufgefordert, ihren Beitrag einzureichen. Bis zum 21. November haben die Bewerber Zeit, danach wird der Gewinner von einer Jury bestehend aus Künstlern, Aktivisten, sowie Leitern von Gruppen und Organisationen gewählt und im Dezember bekannt gegeben. „New York hat eine lange und bewegende Geschichte im Kampf für gleiche Rechte.“ so Andrew Cuomo (Hillary Clinton feiert Pride – MÄNNER-Archiv). „Es ist wichtig, dass wir die Menschen ehren, die versuchen Fairness für die LGBT-Community zu erreichen.“

Christen bedienen keine Homos

Eine Druckerei in der Stadt Drogheda in der Irischen Republik druckt nichts, was ihr gegen christlichen Strich geht. Im März 2015 lehnte es die Firma ab, für ein schwules Paar Einladungen für deren Verpartnerung zu drucken (zwei Monate, bevor in Irland per Referendum die Ehe geöffnet wurde). Jonathon Brennan war damals wütend und schockiert, als man ihm sagte, „wir sind gegen Homosexualität“. Jonathon erklärte dem Irish Independent: “Ich habe die Druckerei ausgewählt, weil wir uns kennen. Ich habe dort schon einige Sachen drucken lassen, und ich war ziemlich zufrieden mit ihrer Arbeit.“ Jetzt hat sich die Geschichte wiederholt (MÄNNER-Archiv), diesmal mit einem lesbischen Pärchen.

Ein Rainbow Walk für Adelaide

Regenbogen-Zebrastreifen gibt es ja schon viele, rund um die Welt. Aber, das reichte der 1,2 Millionen Stadt Adelaide, der Hauptstadt von Süd-Australien, nicht. Deswegen wurde dort gestern der „Rainbow Walk” eingeweiht (MÄNNER-Archiv). Der fast hundert Meter lange Weg, schmückt das Stadtzentrum jetzt nicht nur mit seinen Farben, sondern ist auch an viele Punkten mit Daten und Fakten markiert, die die Geschichte der LGBTI-Bewegung in Australien erzählen. Am Ende ist Platz für die Eheöffnung gelassen worden, auf die viele Menschen hinarbeiten. Robert Simms, Senator für den Bezirk, sagte bei der Einweihung gegenüber 891 ABC, der Walk wäre eine großartige Illustration des Kampfes der LGBTI-Community. „Wir hier in Süd-Australien haben eine lange, stolze Geschichte zu erzählen, wir waren der erste australische Bezirk, der Homosexualität entkriminalasiert hat.“

