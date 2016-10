Aufregend anders – MyGaySugardaddy.eu

Auf MyGaySugardaddy treffen sich stilvolle Jungs und erfolgreiche schwule Männer

MyGaySugardaddy ist modern und aufregend anders: Auf MyGaySugardaddy treffen sich ambitionierte, stilvolle junge Gays (Sugarboys) und erfolgreiche schwule Männer (Sugardaddies). Du erwartest mehr und gibst Dich nicht mit Durchschnitt zufrieden? Du möchtest herausfinden, welche Gays gerade in Deiner Nähe sind? Mit Deinem eigenen Profil kannst Du Dich schnell und einfach von überall aus anmelden und Dir die Profile von Gays in Deiner Stadt ansehen. Jedes Profil verfügt zudem über ein kostenloses, privates Fotoalbum: Zeige anderen Gays, wer Du bist, was Du gerne machst und date Deinen schwulen Sugardaddy oder Sugarboy.

Sicher und Anonym

Über unseren modernen Messenger lernst Du ganz schnell andere Männer kennen und kannst Dich mit ihnen direkt austauschen und verabreden. Egal, ob Du mit Deinem PC, Mac, Smartphone oder Tablet unterwegs bist: Unser Messenger passt sich automatisch Deinem Gerät an, sodass Du von überall aus mit anderen Gays chatten kannst und Zugriff auf Dein Profil hast. Du brauchst keine verräterische App auf Deinem iPhone oder Android Smartphone installieren, da die MyGaySugardaddy-Community optimal an mobile Geräte angepasst ist und direkt vom Browser aus funktioniert. Dein Vorteil: Du kannst Dich von jedem beliebigen Gerät aus ganz anonym und sicher einloggen, um nachzusehen, welche Gays Dir geschrieben haben und wer gerade online ist. Probiere MyGaySugardaddy.eu aus und lerne heiße Sugarboys und erfolgreiche schwule Sugardaddies online kennen!

Wie funktioniert Sugardating?

Du bist ein Sugarboy und möchtest gerne einen spendablen Sugardaddy daten, der Dich an seinem aufregenden Leben teilhaben lässt und Dich verwöhnt? Oder aber ein erfolgreicher Mann, der genau weiß, was er will und wie er es bekommt? Beim Sugardating kannst Du aufregende Männer daten, die Deine Ansprüche erfüllen und Deinen Lebensstil teilen. Junge Gays suchen hier erfahrenere, reifere Männer, die sie unterstützen und Spaß daran haben, gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Ob Du einen Gay für eine heiße Affäre, eine längerfristige Beziehung, gemeinsame Wochenenden oder Urlaubsreisen suchst – auf MyGaySugardaddy.eu wirst Du bestimmt fündig. Finde heiße Männer in Berlin, Hamburg, München, Köln und anderen Städten, tausche Dich über den Chat aus und verabrede Dich auf ein erstes Date. Die Anmeldung ist für schwule Sugardaddies und Sugarboys schnell und kostenlos!

SDC Ventures GmbH

Die SDC Ventures GmbH ist Betreiber der MyGaySugardaddy-Community. Unter dem Dach der SDC Ventures GmbH firmieren noch weitere Startups aus dem E-Commerce Bereich, welche ihren Ursprung vorwiegend im Ruhrgebiet haben.

MyGaySugardaddy

Autor Redaktion