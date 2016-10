Gemeinsam gegen die Kuss-Zensur

Zwei Serien-Darsteller wehren sich gegen das Fehlen ihrer Kuss-Szene im philippinischen Fernsehen.

Die wunderbar LGBTI-freundliche und mit diversen Emmy-Awards ausgezeichnete (MÄNNER-Archiv) US-Serie „How to get away with murder” geht derzeit in die dritte Staffel. Die vergangene Woche ausgestrahlte zweite Folge wartete dabei mit einem schwulen Kuss zwischen den beiden Darstellern Conrad Ricamora und Jack Falahee auf – zumindest für die meisten Fans der Serie. Denn im philippinischen Fernsehen wurde die Szene zensiert, was zu einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien führte.

Besonders laut beteiligten sich an den Protesten die Darsteller selbst. Schauspieler Ricomara zeigte sich auf Twitter empört. Er schrieb: „Im Ernst? OSN (der Sender, Anm. d. Red.) und Sony – kommt im Jahr 2016 an! Wir brauchen Repräsentation! #loveislove #equality”

Der 37-jährige teilte außerdem eine Unterhaltung mit seinem Kollegen Falahee, in der dieser schreibt, er finde die Sache besonders ärgerlich, weil Ricamora ja philippinische Wurzeln habe. Dieser antwortet darauf: „Es ist hart, ‘braun’ (also nicht-weiß, Anm. d. Red.) zu sein.”

Auch Falahee postete daraufhin auf Twitter nochmal ein ähnliches Statement wie sein Kollege.

Die gute Nachricht: Sony hat inzwischen auf die Kritik reagiert und versprochen, die Szene doch zu zeigen. Sie soll am Freitag in einer Sonderausstrahlung der zweiten Folge direkt vor der Ausstrahlung der dritten Folge zu sehen sein. Auf Twitter schreibt Sony: „Wir haben verstanden und wir machen es wieder gut.”:

We're showing the #Coliver scene in a special encore of #HTGAWM S2E2 this Friday, just before the new episode airs! @RestingPlatypus pic.twitter.com/ZCVCTJ2mFe — Sony Television PH (@SonyChannelPH) October 4, 2016

Das war übrigens der Stein des Anstoßes:

Homosexualität ist auf den Philippinen übrigens legal, aber immer noch nicht völlig akzeptiert. Der neue Präsident Duterte hat allerdings angekündigt, die Homoehe einführen zu wollen (MÄNNER-Archiv).

Foto: Sony

Autor Hanno Stecher Hanno Stecher ist freier Autor und beschäftigt sich am liebsten mit pop- und subkulturellen Themen. Seine Texte wurden unter anderem in Print- und Onlinemagazinen wie Spex, Intro, taz, ZEIT Online und BuzzFeed veröffentlicht. Neben dem Schreiben co-organisiert Hanno die Hip-Hop-Party BERRIES und ist eine Hälfte des deutsch-jemenitischen Musikduos Kabreet.