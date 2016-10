Grüne an Boris Palmer: So nicht!

Die Berliner Grünen wenden sich in einem offenen Brief an den Tübinger Oberbürgermeister

Die Debatte um LGBTI-Politik und ihre Ansätze ist nach den missverständlichen Äußerungen von Winfried Kretschmann (MÄNNER-Archiv) am letzten Wochenende voll entbrannt. Ihre Hauptfigur in den vergangenen Tagen war der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Das Parteimitglied von Bündnis90/Die Grünen war in Sozialen Netzwerken immer wieder durch teils homophobe Äußerungen aufgefallen. Er warf LGBTI unter anderem vor, „Eure Kinder sind nur 0,1 Prozent aller Kinder, das kann man einfach mal anerkennen” und erklärte einem Redakteur von m-maenner.de erst vorgestern auf Facebook, seine Rentenbeiträge wären „nix wert”, weil er keine Kinder hätte und „Die Weigerung, den Menschen, die Kinder großziehen, dafür Respekt zu zollen, nur weil sie fast alle heterosexuell sind, ist eine Form der Blindheit.” Heißt: Homosexuelle sollten Heterosexuellen verdammt nochmal dankbar sein, dass sie durch Fortpflanzung das Rentensystem sichern, wenn sie sich schon nicht selbst an der Stabilisierung der Rentenkassen beteiligen. Volker Beck kommentierte Palmers Äußerungen ironisch mit: „

Viele Deiner Beiträge empfinden wir als verletzend

Davon haben jetzt auch viele Grüne genug: Maria Meisterernst und Ulli Reichardt, Sprecher*innen der LAG QueerGrün Berlin, wenden sich deswegen jetzt in einem offenen Brief an Palmer. Sie schreiben unter anderem: „Um es direkt zu sagen, viele Deiner Beiträge zur Debatte, Deine Posts und Kommentare empfinden wir queere Grüne als verletzend, unangebracht und fern jedem grünen Debattenstand und Diskurs. Mit Deinen Äußerungen zur „Lautstärke“ der Minderheit aus LSBTTIQ wertest Du eine ganze Bewegung, die gleiche Rechte über Jahrzehnte mühsam und gegen vehemente Widerstände erkämpfen musste, ab. Menschen die gegen gesellschaftlichen und rechtlichen Druck eine Stimme finden mussten – und sie immer neu finden müssen! Nicht umsonst feiern (nicht begehen!) wir diese Woche den Internationalen Coming Out Day. Noch immer sind jugendliche und erwachsene queere Menschen in unserem Land massiver Diskriminierung und Anfeindung bis hin zur brutalen Gewalt ausgesetzt. Das Suizidrisiko queerer Jugendlicher ist um den Faktor 4-7 gegenüber dem Schnitt der Bevölkerung erhöht. Für Jugendliche in der inneren Coming-Out-Phase sind sichtbare Vorbilder enorm wichtig. Dein Ruf nach geringerer Sichtbarkeit und „Lautstärke“ ist auch hier kontraproduktiv.”

Wir Grünen tragen den Begriff „Homolobby“ deswegen mit Stolz

Und weiter: „Bei CSD-Paraden feiern wir die erreichten Erfolge und die erreichte Sichtbarkeit – und senden ein Signal aus in diejenigen Weltregionen, die nicht so weit sind. Und leider liegen diese Regionen gar nicht so weit weg. Im Gegenteil: In Russland werden Rechte queerer Menschen massiv beschnitten und auch in Deutschland mobilisieren rechtspopulistische und -extremistische Gruppen gegen unsere Menschenrechte, wenn etwa in Stuttgart Tausende gegen den Bildungsplan der grün-geführten Landesregierung auf die Straße gehen. Wir erwarten hier die Solidarität aller grünen Mandats- und Verantwortungsträger – mit uns, aber auch mit der Landesregierung in Baden-Württemberg.Wir Grünen tragen den Begriff „Homolobby“ deswegen mit Stolz. Denn wir stellen uns selbstbewusst und lautstark an die Seite von benachteiligten Minderheiten. Wir stehen seit Jahrzehnten für die vollständige Gleichstellung von LSBTTIQ ein. Das ist Teil unseres konsequenten und modernen Zukunftsentwurf für unsere Gesellschaft. Wir sind und bleiben die „Homolobby“: wir sind stolz drauf und wir haben noch viel zu tun!”

Wenn du Wichtigkeit von Regenbogenfamilien auf ihre Anzahl reduzierst, ist das ein Hohn

„Wenn du Wichtigkeit von Regenbogenfamilien auf ihre Anzahl reduzierst, ist das ein Hohn in den Ohren der betroffenen Familien und ihrer Kinder. Sie sind keine Statistik, sondern reale Menschen mit wichtigen Anliegen. Wir freuen uns, dass die Zahl der Regenbogenfamilien langsam wächst, wenn gleichgeschlechtliche Paare Familien gründen und die Verantwortung für Kinder übernehmen. Das ist dann auch ein Verdienst von erkämpfter gesellschaftlicher Akzeptanz und ja: von Grüner Politik. Einer fragilen Akzeptanz, denn Eltern und Kinder sind weiterhin an vielen Punkten institutioneller wie gesellschaftlicher Diskriminierung in ihrem Alltag ausgesetzt. Wir möchten Dich mit diesem Offenen Brief sensibilisieren und Dir gegenüber auch die Eigen- und Fremdwahrnehmung ansprechen. Du fragtest unter anderem, warum Du Dich für Leute einsetzen sollst, die Dich stetig kritisieren und als homophob darstellen. Wir hoffen, dass Deine Kritikfähigkeit als gewählter, demokratischer Verantwortungsträger größer ist als diese Frage suggeriert. Wir laden Dich herzlich ein, mit uns in den Dialog zu treten und diesen nicht über Facebook und Co. zu führen.”

Hier der vollständige Brief

