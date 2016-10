Hassprediger hält Vorträge in London

Sein Vorschlag für den Umgang mit schwulen "Sündern": Einfach köpfen.

Der islamistische und ultra-homophobe Prediger Scheich Hamza Sodagar ist dieser Tage in London zu Gast. Eingeladen von einer von der iranischen Botschaft unterstützen Organisation wird er noch bis zum 12. Oktober gleich eine ganze Serie von Vorträgen halten. Sodagar, der in den USA aufgewachsen ist und heute im Iran lebt, hat es im Frühjahr zu fragwürdigem Ruhm gebracht: In einem YouTube-Video forderte er, Schwule, die er als „kuffar” (Sünder) bezeichnet, durch Enthauptungen zu bestrafen.

„Die erste und vielleicht einfachste Strafe: Trenne seinen Kopf ab.”

„Für einen homosexuellen Mann gibt es fünf Strafen”, erklärt der 34-jährige, der sich selbst zum „Rolemodel” für junge Muslime erklärt hat, in dem Video. „Die erste und vielleicht einfachste: Trenne seinen Kopf ab. Die zweite: Verbrenne ihn zu Tode. Die dritte: Wirf ihn von einer Klippe. Die vierte: Reiße eine Mauer ab, so dass er darunter begraben wird. Die fünfte: Eine Kombination aus allen vorherigen.” Das Video stammt vermutlich aus dem Jahr 2010, doch die genaue Herkunft ist bisher nicht belegt.

Aufschrei bleibt bislang aus

Die britischen LGBTI-Community scheint das Problem derweil noch nicht so recht auf dem Schirm zu haben – bisher hat es noch keinen großen Widerhall auf Sodagars Gastspiel gegeben. Und das, obwohl Großbritannien noch im September dem ebenfalls aus den USA stammenden evangelikalen Predikaer Steven Anderson aufgrund homophober Äußerungen eine Zwischenlandung am Londoner Flughafen verweigert hat (MÄNNER-Archiv).

Sodagar, der als „Experte für islamisches Recht”, also der Scharia gilt, hat übrigens auch schon in Deutschland gastiert. Im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel „Islamische Tagung deutschsprachiger Muslime (IT)” war er im Mai zu Gast in Hamburg.

Foto: Webstream

Autor Redaktion