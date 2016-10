Homophobe Umtriebe in Holland

"Leiden bleibt tolerant", twittert ein lokaler Politiker

In der Universitätsstadt Leiden haben offenbar homophobe Jugendliche Anfang der Woche einen regenbogenfarbenen Zebrastreifen übermalt. Einige von ihnen waren maskiert. Nach der Tat flohen sie auf Fahrrädern – allerdings ließ es sich einer der Täter nicht nehmen, vorher noch den Hitlergruß zu zeigen.

Leiden bleibt tolerant

Die Gruppe von Teenagern filmte sich dabei nicht nur selber – sie wurden bei ihrer Tat auch von einem benachbarten Café aus gefilmt (siehe Video oben, das der Mitarbeiter des Lazaru’s Valie Vollebol postete). Der Politiker Roos van Gelderen twitterte bereits gestern ein Foto, das die Stadtreinigung zeigt, wie sie den Regenbogen-Zebrastreifen wieder herstellt. „Leiden bleibt tolerant”, schrieb er.

Wir müssen hart gegen diesen Mangel an Toleranz vorgehen

Erst gestern war bekannt geworden, dass in Amsterdam, nur rund 50 Kilometer weiter nordöstlich, schwulenfeindliche Flugblätter in Briefkästen von Bewohnern verteilt werden (MÄNNER-Archiv). Die Flyer verkünden, dass Homosexualität im Islam, im Judentum und im Christentum verboten sei und verkünden eine Reihe weiterer „Fakten” über Homosexuelle, deren angebliche Gewohnheiten und Lebensweisen. So wird behauptet, dass jedes 3. Kind, das bei homosexuellen Eltern aufwachse, von ihnen missbraucht würde.

Ahmed Marcouch, Abgeordneter der niederländischen Arbeiterpartei, protestierte auf Twitter scharf: „Wir müssen hart gegen diesen Mangel an Toleranz vorgehen. Das hier ruft zu Hass auf.”

