IKEA Russland entfernt schwules Paar

Die Aktion ist für russische Verhältnisse sensationell: IKEA sucht ein neues Gesicht für das Cover des neuen Katalogs, und die Favoriten sind – und das ausgerechnet im Land, wo das „Werben” für gleichgeschlechtliche Beziehungen verboten ist – zwei schwule Jungs. Ihr Bild ist Teil einer Werbekampagne, bei der Menschen in einer IKEA-Filiale an einem professionellen Fotoshoot mitmachen konnten. Auf diese Weise konnte nan an einem Online-Wettbewerb teilnehmen: Das Foto mit den meisten Stimmen wird von IKEA für Werbezwecke genutzt, und der Gewinner erhält einen fetten Einkaufsgutschein für Ikea.

Foto offiziell auf Wunsch des schwulen Paares entfernt

Die meisten Teilnehmer (die eine mutmaßlich „traditionelle Sexualität” haben, wie es die Russen nennen) dümpeln im 200er Bereich, nur ein Foto hat 362 Stimmen. Dann kommt eine Weile gar nichts – und dann kommt das schwule Paar mit riesigem Vorsprung auf Platz 1. Offenbar hat es geholfen, dass die Organsiation ‘Straight Alliance for LGBT Equality’ ihre 20.000 Follower aufgerufen hat, für Lev Polyakov und seinen Freund zu stimmen. Nur sind die zwei jetzt nicht mehr auf der Seite zu sehen, obwohl die Abstimmung noch bis Ende des Monats laufen soll. Das Bild – mit aktuell 7.600 Stimmen – wurde von der Seite entfernt. Wie es offiziell heißt, auf Wunsch der beiden Jungs. Die USA haben gerade eine neue Kampagne mit einem schwulen Paar gestartet (MÄNNER-Archiv).

Wir bei IKEA sind für alle da

Erst am Mittwoch hatte ein Sprecher von IKEA Russland gegenüber den Kollegen von Gay Star News gesagt, man würde nichts zensieren. „Wir bei IKEA sind für alle da. Bei uns ist jeder willkommen, unabhängig von Alter, geschlechtlicher Identität, sexueller Orientierung […] Dieses Prinzip durchdringt jeden Aspekt bei IKEA – sei es das Arbeitsverhältnis oder ein Event, das IKEA veranstaltet. In dem Wettbewerb gelten, wie bei allem, was IKEA vertritt, die selben nicht-diskrimierenden Prinzipien.“

