Rainbow Cruise bekommt Zuwachs

In einem halben Jahr sticht die erste deutsche LGBTI-Kreuzfahrt Rainbow Cruise in See

Nur noch sechs Monate, dann sticht die erste deutsche LGBTI-Kreuzfahrt Rainbow Cruise in See. Das Showprogramm hat mittlerweile Zuwachs bekommen: Neben den schon bekannten Star wie Conchita Wurst, WestBam und Tim Fischer heuern auch der Comedian Kay Ray und der Entertainer Sven Ratzke an. Seine von David Bowie inspirierte Show „Starman“ wird seit einem Jahr weltweit gefeiert; außerdem ist Ratzke gerade wieder im Berliner BKA-Theater als Hedwig in „Hedwig and the Angry Inch” (MÄNNER-Archiv) zu sehen – eine der besten Shows der Hauptstadt! Für Partystimmung an Bord sorgen die Macher der SEXY Party Cologne und der Revolver Party Berlin.



Vom 29. April bis zum 7. Mai 2017 hisst die Mein Schiff 2 von TUI Cruises die Regenbogenflagge und führt die Community zu den quirligsten Hafenstädten und Naturschönheiten des Mittelmeers. In Barcelona wird der Übernacht-Aufenthalt in Kooperation mit SEXY Party Cologne (und sexy ist nicht nur ein leeres Versprechen – MÄNNER-Archiv) zu einer ganz besonderen Partynacht. Die besten Szene-DJs aus Köln und Barcelona und ein Dutzend atemberaubende spanische Gogos werden das Pooldeck zum heißesten Club der katalanischen Hauptstadt machen. Revolver Party Berlin übernimmt dann wenige Tage später im Golf von Neapel das Kommando über das Pooldeck. Und auch an Bord erwartet die LGBT-Community und ihre Freunde ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm aus Musik, Comedy und Entertainment.

Brachialsatire mit Zotenkasper Kay Ray

„DJ Hildegard, Urgestein und Kult hinter dem Turntable, heizt den Gästen an Bord nicht nur mit ihren technischen Fähigkeiten, sondern auch mit ihren physischen Darbietungen ein. Das weibliche Powerpack, das aus der deutschen und internationalen Musikszene nicht mehr wegzudenken ist, weiß seit jeher sein Publikum zu animieren und wird dies auch auf der Mein Schiff 2 unter Beweis stellen können”, teilen die Veranstalter mit. „Neben harten Beats und heißen Rhythmen gibt es natürlich auch einige Highlights an Bord, die die Lachmuskeln trainieren werden. Der Hamburger Comedy-Star Kay Ray wird seinem Ruf als Zotenkasper, Provokateur und Sänger auch auf See gerecht werden und einen gekonnten Spagat zwischen Brachialsatire und Anspruch hinlegen.”

Mallorca, Barcelona, Rom, Malta

Die achttägige Reise vom 29. April bis zum 7. Mai 2017 mit Rahmenprogramm führt die Gäste ab Palma de Mallorca mit Stopps in Barcelona, La Seyne/Toulon, Ajaccio, Civitaveccia/Rom und Salerno nach Valletta/Malta. Die Kabinen sind bereits über die Hälfte ausgebucht, die begehrten Suiten und Juniorsuiten schon restlos vergeben. Wer noch mitfahren will, muss sich ranhalten:

Buchen kann man online auf www.rainbow-cruise.de oder telefonisch unter 040-600015-111. Mit Premium Alles Inklusive kostet eine Innenkabine bei Doppelbelegung inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 1.695 Euro pro Person. Eine Außenkabine gibt es ab 1.845 Euro pro Person.

Titelbild: PR (2)

