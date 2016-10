Rumänischer Präsident fordert Akzeptanz

Das Gericht will seine Entscheidung nächste Woche bekanntgeben

Claibourn Robert Hamilton, an amerikanischer Grafiker, und Adrian Coman, ein Menschenrechtsaktivist, haben 2010 in Belgien geheiratet und leben in den Vereinigten Staaten. Sie haben 2012 eine Petition beim Verfassungsgericht eingereicht, um ihre Ehe auch in Rumänien anerkennen zu lassen, wo sie bislang ungültig ist, weil sie in Rumänien arbeiten wollen, wenn das Land ihre Ehe juristisch bestätigt. Das Gericht will seine Entscheidung nächste Woche bekanntgeben, nachdem es sie schon zweimal verschoben hatte.

Religiöser Fanatismus hilft unserer Gesellschaft nicht