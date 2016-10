Saustall EU

Die russische Botschaft in London findet LGBTI-Rechte schweinisch

Manchmal sagt ein Bild wirklich mehr als tausend Worte. Am Wochenende twitterte die russische Botschaft in London die unten stehende Karikatur, verbunden mit der Frage: „Warum sich Sorgen um Russlands Abstieg machen? Vielleicht sollte man sich eher Sorgen um den Westen machen, weil wir Sachen einfach besser hinkriegen?” Auf dem Bild zu sehen ist ein starker russischer Bär, der sich von den Sparschweinen in der eingezäunten Eurozone nicht weiter stören lässt. Über dem Zaun des „Saustalls” hängt eine Regenbogenfahne. Die Schweine sind ein Verweis auf die von Ökonomen so genannten PIIGS (PIGS englisch für „Schweine” A.d.R.)-Staaten Portugal, Irland, Italien, Griechenland und Spanien, die 2009 die ersten waren, die mit der Bankenkrise schwer zu kämpfen hatten.

Sind die Kritiker der Karikatur „russophob”?

Und in denen LGBTI-Rechte im gleichen Zeitraum große Fortschritte gemacht haben. (MÄNNER-Archiv) Das Bild suggeriert, es gäbe zwischen den immer noch großen, ökonomischen Herausforderungen in der Europäischen Union und diesen Fortschritten einen Zusammenhang und rechtfertigt die staatlich verordnete Homophobie in Russland, als auch ökonomisch wertvoll. Was Unsinn ist. Aber auf offiziellen diplomatischen Kanälen passiert. Die Karikatur wurde breit wahrgenommen, oft geteilt und von vielen Menschen kritisiert. Befürworter warfen den Kritikern vor, sie wollten durch ihre Kritik an der Karikatur die Meinungsfreiheit in Russland einschränken und seien „russophob”.

If Russia is in decline, why worry? Maybe, real worry is West’s decline and that we manage things better? pic.twitter.com/WqG4uT5Pqt — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 22. Oktober 2016

Illustration: Twitter/Russian Embassy, UK

