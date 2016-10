Schwulenberatung fordert mehr Mittel

Damit sollen bis 2021 LGBTI-Flüchlinge, Ältere und Drogengebraucher besser versorgt werden

Berlin ist vorbildlich, wenn es um die Versorgung von LGBTI-Flüchtlingen geht. Es gibt eine eigene Unterkunft für sie (MÄNNER-Archiv). Die Schwulenberatung führt fast 5000 Beratungen jährlich durch, viele zu diesem Thema. Auch bei Wohnprojekten für LGBTI und beim Umgang mit der Crystal Meth-Epidemie in der Szene, ist die Hauptstadt anderen Orten in Deutschland weit voraus und auf dem richtigen Weg. Damit das so bleibt, und die Versorgung in allen Bereichen ausgebaut werden kann, sind mehr Mittel im nächsten Landeshaushalt erforderlich, oder dürfen nicht gekürzt werden. In einer „Stellungnahme zur besseren Versorgung von homosexueller, trans- und intergeschlechtlicher Menschen für den Zeitraum 2016-2021” fordert die Schwulenberatung Berlin unter anderem folgendes:

Geflüchtete sollen sich nicht erklären müssen

Geflüchtete „wollen sich als schwul, trans oder inter nicht erklären müssen, sondern als bekannt voraussetzen was es in dieser Gesellschaft bedeutet, einer Minderheit aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität anzugehören. Die Entwicklungen der letzten Jahre führen dazu, dass immer mehr Organisationen aus dem psychosozialen Kontext auf uns zu kommen, um sich für Trans- und Intergeschlechtlichkeit, Homo- und Bisexualität zu sensibilisieren und dieser Zielgruppe in ihren Angeboten gerecht zu werden. Für diese Arbeit sowohl in der psychosozialen Beratung als auch in der Aufklärung sollten künftig ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden.”

Eine zweite Unterkunft wird dringend benötigt

Außerdem: „Für die Unterstützung von LSBTI-Geflüchteten sind in 2016 verstärkt Mittel (Zuwendungen) eingesetzt worden. Dies soll in 2017 weiter geführt und für 2018 ff verstärkt werden. So sollen psychosoziale und die psychologische Unterstützungsangebote erweitert werden. In unserer Unterkunft für schwule, lesbische und trans Flüchtlinge sind derzeit 116 von 122 Plätzen belegt. Die Problematik der Bewohner und Bewohnerinnen ist vielfältig und sehr komplex. Wir haben es mit Menschen zu tun, die nicht nur aufgrund der Fluchtgeschichte schwer traumatisiert sind, sondern auch durch die gesellschaftliche und staatliche Diskriminierung in ihren Herkunftsländern. Dazu kommen vielfach Gewaltausübung und Ausgrenzung durch die eigene Familie. Diese Traumata können wir zurzeit nicht bearbeiten. Es fehlt an LSBTI-freundlichen Therapeut_innen, die die Sprache der Geflüchteten spre-chen. Wir können nur versuchen die Menschen zu stabilisieren und ihnen damit einen Rahmen zur Be-wältigung der Probleme zu bieten. Dafür steht uns eine 50%-Stelle für einen Psychologen zur Verfügung – dies ist entschieden zu wenig. Die Unterkunft ist fast voll belegt und wir halten die Errichtung einer zweiten Unterkunft mit weniger Plätzen in Hinblick auf die komplexe Problematik der Bewohner_innen kurzfristig für sinnvoll.”

Berlin braucht mehr geschützte Wohnprojekte für LSBTI-Menschen

Auch um die älteren Communitymitglieder, muss sich noch besser gekümmert werden: „Berlin braucht mehr geschützte Wohnprojekte für LSBTI-Menschen. Das Interesse für unser generations-übergreifendes Wohnprojekt Lebensort Vielfalt ist sehr groß. Dabei stehen das „Unter-seinesgleichen-sein“, aber auch die im Haus integrierte Pflege-Wohngemeinschaft im Fokus. Rund 350 schwule Männer stehen auf der Warteliste für eine Wohnung in unserem Haus. Darüber hinaus sehen wir in unserer Beratungs- und Betreuungsarbeit weit über 50 schwule Männer und transgeschlechtliche Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung sowie weiterer Beeinträchti-gungen eine besondere Wohnform benötigen. Wir sehen uns in der Lage, solche Projekte erfolgreich umzusetzen. Daher haben wir uns für die Schöne-berger Linse (Südkreuz) beworben. Das Verfahren zur Ausschreibung und Vergabe ist sehr aufwendig und teuer. Es sollten mehr preisgünstige Grundstücke bzw. Immobilien für die Schaffung queerer Wohn-projekte angeboten werden. Auch sollte die Stadtentwicklung bei neuen Vorhaben die Belange dieser Zielgruppe berücksichtigen.”

Berlin ist inzwischen auch Hauptstadt des Drogenmissbrauchs

Zusätzliche Mittel werden auch in der Drogenberatung benötigt. Warum, ist leicht erklärt: „Berlin ist nicht nur Hauptstadt der Neugründungen und der Zuwanderung. Berlin ist inzwischen auch Hauptstadt des Drogenmissbrauchs. Der Anteil schwuler Männer die neben den herkömmlichen Drogen auch Crystal Meth konsumieren steigt gravierend. Die Droge ist preiswert und verursacht anfangs wenig körperliche Abhängigkeit. Die psychischen Folgen und die Gefahr der Ansteckung mit sexuell übertrag-baren Erkrankungen wie Hepatitis, Syphilis und Gonorrhö sind umso erheblicher. Hier braucht es speziel-le Beratung mit Kenntnissen über die Droge, spezialisierten Kenntnisse über die Zielgruppe deren Le-benswelt. Wir haben für die Arbeit in diesem Bereich eine 50%-Stelle für Beratung, Gruppenarbeit und Aufklärung. Dies ist zu wenig. Wir fordern eine Aufstockung der finanziellen Mittel für niedrigschwellige Beratung im Suchtbereich, speziell im Umgang mit Crystal Meth.”

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com