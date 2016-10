Warum gestern halb Amerika lila trug

Das Weiße Haus, Britney Spears und sogar der Kelloggs-Tiger haben beim Spirit Day mitgemacht

Der 20. Oktober 2016 war Spirit Day – zumindest in der englischsprachigen Welt. Der Tag, dessen deutsche Übersetzung grob „Geist-” oder „Seelen-Tag“ wäre, wird seit 2010 gefeiert. Die Idee hatte eine Jugendliche aus Kanada.

Brittany McMillan war geschockt von der hohen Zahl an Selbstmorden in der LGBTI-Community. (Nur ein Beispiel aus den USA: Mit 13 nahm sich Tristan das Leben – MÄNNER-Archiv.) Als Vorbild für den Spirit Day diente ihr der Pink Shirt Day, an dem mit der Farbe pink auf Mobbing aufmerksam gemacht wird.

RuPaul, das Weiße Haus, der Kelloggs-Tiger: Alle trugen lila

Am 20. Oktober hat sie Freunde und Familie dazu aufgerufen, lila zu tragen, um auf Mobbing von LGBTI-Jugendlichen hinzuweisen. Die Farbe Lila in der Regenbogenfahne steht für Spirit. „Lila zu tragen symbolisiert Unterstützung für die LGBTI-Community und ermutigt Jugendliche hoffentlich dazu, ihren Geist zu finden, um schlechte Zeiten durchzustehen“, sagte sie damals.

Seit dem ersten Spirit Day unterstützt GLAAD, eine LGBTI-Organisation, den Aktionstag. Er findet seitdem immer am dritten Dienstag im Oktober statt. Dieses Jahr war es sogar am „originalen“ Datum, dem 20. Oktober.

In diesem Jahr haben besonders viele Prominente und Politiker lila getragen. Sie haben so auf Mobbing von queeren Jugendlichen aufgrund ihrer Sexualität aufmerksam gemacht. So etwa Hillary Clinton, die auch bei der dritten TV-Debatte mit Donald Trump LGBTI-Themen ansprach (MÄNNER-Archiv), aber auch das gesamte Weiße Haus, RuPaul und sogar Tony, der Kelloggs-Tiger. Eigentlich ein Trend, den wir – nach dem Weihnachtsmann und Halloween – auch in Deutschland übernehmen könnten.

This #SpiritDay, let's take a stand for LGBT youth and send a clear message to all our kids: In the end, bullies always lose. -H pic.twitter.com/sNuoXZYfZr — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2016

We are all more free when we are treated as equals. Today, White House staff stand against bullying and in support of LGBTQ youth #SpiritDay pic.twitter.com/kI4HcDlyDI — The White House (@WhiteHouse) October 20, 2016

It's #SpiritDay! Wear your best purple outfit to join us & @Alaska5000 to support LGBTQ youth & stand up against bullying! #EverybodySayLove pic.twitter.com/m88wrkMIP0 — RuPaul's Drag Race (@RuPaulsDragRace) October 20, 2016

Stand together. Honor @GLAAD's #SpiritDay. A photo posted by gameofthrones (@gameofthrones) on Oct 20, 2016 at 9:13am PDT

Kicking off #SpiritDay with my fans tonight! Everyone go purple tomorrow with @GLAAD to stand with #LGBT youth 💜💜💜💜💜 https://t.co/iGazSbAAAA — Britney Spears (@britneyspears) October 19, 2016

I stand with @GLAAD because the best way to #LetYourGreatOut is to be yourself. #SpiritDay pic.twitter.com/wIK9lnPZaP — Tony the Tiger (@realtonytiger) October 20, 2016

Autor Fabian Schäfer Fabian Schäfer (geb. 1994) studiert in Köln Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Er schreibt freiberuflich für dbna, ze.tt und die MÄNNER.