So muss Halloween!

Wie aus einem Weltklasse-Wasserspringer, der nicht schwimmen kann, ein Frosch wird

Was man so alles nebenbei erfährt: Tom Daley, der Goldmedaillen-Sieger im Wasserspringen von 2012 (in Rio holte er dieses Jahr Bronze) kann gar nicht schwimmen! Nicht richtig lange jedenfalls. 50 Meter – und er ist k.o. Jedenfalls hat er das Willam Belli and Trixie Mattel erzählt. Die beiden sind ehemalige Teilnehmer von „RuPaul’s Drag Race”, und Tom traf sie in Los Angeles. Die drei hatten offensichtlich ziemlich viel Spaß miteinander, und Tom ließ sich für Halloween von ihnen in Kermit den Frosch verwandeln und zeigte nebenbei, dass er komische Sachen mit seinem Bauch machen kann, und gab den beiden Jungs eine kleine Nachhilfelektion in Sachen LGBTI-Geschichte: In den 50er und 60er Jahren war Halloween nämlich der einzige Tag, an dem Männer Frauenkleider tragen konnten, ohne verhaftet zu werden.

Titelbild: Screenshot

