Umfrage: Braucht Ihr schwule Werbung?

Der russische IKEA-Konzert könnte diese beiden Coverboys bekommen. Funktionieren schwule Werbeträger?

Moment mal, ist das ein schwules Pärchen auf einem IKEA-Katalog? Ja, ist es. Allerdings steckt IKEA selbst nur indirekt hinter diesem Foto. Denn während sich der Konzert in westlichen Ländern multikulturell und vielfältig gibt, neigt er in Russland dazu, sich selbst zu zensieren. Das Foto mit den beiden Jungs ist deshalb nicht geplant entstanden, sondern ist Teil einer Werbekampagne, bei der Menschen in einer IKEA-Filiale an einem professionellen Fotoshoot mitmachen können. Wer sich fotografieren lässt, kann an einem Online-Wettbewerb teilnehmen: Das Foto mit den meisten Stimmen wird von IKEA für Werbezwecke genutzt.

Auch jenseits der westlichen Welt haben Unternehmen begonnen, die Community als Zielgruppe zu entdecken.

Die meisten Stimmen hat derzeit unser schwules Pärchen. Sollten sie gewinnen, steckt IKEA in der Zwickmühle – halten sie ihr Wort und nutzen das Foto für Werbezwecke, dürfte das in Russland so manchen Kunden vergraulen. Zensieren sie das Foto, büßen sie international einmal mehr ihre Glaubwürdigkeit ein. Denn schwule Werbeträger gehören in vielen Teilen der Welt längst zum Alltag – oder sind zumindest auf dem Weg dorthin, etwas Alltägliches zu werden. Zuletzt hat das Apple beweisen, in deren Spot für das neue iPhone 7 unter anderem auch ein schwules Pärchen zu sehen ist (MÄNNER-Archiv). Aber auch jenseits der westlichen Welt, zum Beispiel in Indien (MÄNNER-Archiv), haben Unternehmen begonnen, die Community als Zielgruppe zu entdecken.

Kaufkräftige Paradiesvögel

Das hat gleich mehrere Gründe: Einerseits haben schwule Männer im Durchschnitt höhere Einkommen und dadurch eine große Kaufkraft. Sie gelten außerdem als „Early Adoptors”, also als Menschen, die in ihrem Konsumverhalten Vorbild für andere sind, weil sie gerne die neuesten Produkte kaufen. Darüber hinaus sind sie in Zeiten, in denen es fast schon zum guten Ton gehört, mit Minderheiten zu werben, auch erstklassige Paradiesvögel. Uns würde allerdings interessieren, ob Ihr Euch selbst auch von schwulen Werbeträgern angesprochen fühlt. Daher hier unsere aktuelle Montagsumfrage zum Thema „schwule Werbung”.

Fühlst Du Dich von schwuler Werbung angesprochen? Ja, ich freue mich immer über Schwule in Werbekampagnen

Ja, wenn sie ohne Klischees auskommt

Nein, mir kommt es auf das Produkt an

Nein, weil es nur noch mehr Vorurteile schafft

Weiß nicht

