UN ernennt Ermittler für LGBTI-Rechte

Vitit Muntarbhorn wird für drei Jahre Menschenrechtsverstöße gegen LGBTI untersuchen.

Am Freitagabend hat der UN-Menschenrechtsrat den Thailänder Vitit Muntarbhorn zum ersten offiziellen LGBTI-Ermittler der Vereinigten Nationen ernannt. Muntarbhorn ist Experte für Menschenrechte und lehrt Recht an der Chulalongkorn-Universität in Bankok. Für die UN hat er bereits in Syrien ermittelt und als Berichterstatter für Nordkorea gearbeitet. Sein jetziges Mandat als „unabhängiger Experte” gilt für drei Jahre, seine Aufgabe wird es sein, Menschenrechtsverstöße gegen LGBTI zu untersuchen.

Der Beschluss sieht vor, dass alle Staaten mit dem Experten kooperieren.

Fast wirkt es, als würde die UN damit direkt auf die Appelle von Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Präsident Obama zum Schutz von LGBTI-Rechten von vergangener Woche reagieren (MÄNNER-Archiv): Geschaffen wurde Muntarbhorns Position aber schon im Juni, als der 47-köpfige Rat mit 23 zu 17 Stimmen für einen entsprechenden Beschluss abgestimmt hat (es gab sechs Enthaltungen). Im Vorfeld war die Resolution auf harte Kritik vor allem von Staaten wie Saudi Arabien gestoßen, in denen Homosexualität illegal ist. Sie sieht nämlich vor, dass alle Staaten mit dem Experten kooperieren. Doch gerade in Saudi-Arabien sind schwere Verstöße gegen Menschenrechte ja leider an der Tagesordnung (MÄNNER-Archiv).

UN bewegt sich

„(Die Schaffung der neuen Position) macht klar, dass LGBTI-Rechte auch Menschenrechte sind”, erklärte Shawn Gaylord, der Rechtsberater der Menschenrechtsorganisation Human Rights First, im Juni – kurz nach der Abstimmung. „Es zeigt deutlich, dass die Vereinten Nationen sich vorwärts bewegen. Ganz praktisch gesehen bedeutet es, dass mehr Mittel fließen werden und es mehr Personal gibt, das LGBTI-Themen untersucht, bewertet und Empfehlungen ausspricht.”

„Nie war es wichtiger, die Einhaltung der Menschenrechte von LGBTI sicherzustellen als jetzt”

Großer Zuspruch für die Ernennung von Muntarbhorn kam nach der Besetzung der Expertenposition auch von anderen Organisationen wie Human Rights Watch und der International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA), dem weltweiten Dachverband der LGBTI-Organisationen: „Nie war es wichtiger, die Einhaltung der Menschenrechte von LGBTI sicherzustellen als jetzt” erklärte Renato Sabbadini, der Geschäftsführende Direktor von ILGA. Wie und ob homophobe Staaten mit dem Ermittler kooperieren werden, ist jedoch derzeit noch völlig offen.

Foto: Imago

