Verhaftet wegen Facebook-Post

Ein schwules Paar aus Indonesien wurde verhaftet, weil es angeblich schwule Pornographie im Netz verbreitet

Ein schwules Paar aus Indonesien ist verhaftet worden, weil es schwule Pornographie im Netz verbreitet. So lautet jedenfalls der Vorwurf. Was indonesische Behörden unter Pornographie verstehen: Zwei verliebte Männer, die einander küssen. Denn nichts anderes hatten sie getan. Auf dem Foto, das sie auf Facebook gepostet haben, sind die beiden küssenden Männer (22 und 24) oben ohne. Ihre Bildunterschrift lautete: „Mit meinem geliebten Partner zusammen: Möge unsere Liebe für immer dauern.“

Anfang der Woche befragte die Polizei die beiden, die daraufhin zugaben, das gezeigte Paar auf dem Foto zu sein. Nun werden sie wohl angeklagt. Wenn ein Gericht sie für schuldig befindet, „unanständiges Material“ online gestellt zu haben, könnte ihnen Haft bis zu sieben Jahren drohen.

Beispielloser Rollback

Die queere Bevölkerung Indonesiens erlebt in diesem Jahr einen beispiellosen Rollback. So versucht eine rechtskonservative Organisation vor dem Verfassungsgericht durchzusetzen, dass gleichgeschlechtlicher Sex ebenso wie vorehelicher Verkehr verboten wird (MÄNNER-Archiv). Das Land sei „am Rand der moralischen Krise” und in Gefahr, dass seine „muslimischen Werte durch die Forderungen von LGBTI-Gruppen unterlaufen” würden. Bisher sind homosexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Partnern in weiten Teilen von Indonesien legal, lediglich in einigen Provinzen gibt es gesetzliche Verbote.

Indonesische Polizei will schwule Dating Apps verbieten

Dennoch will die indonesische Polizei jetzt schwule Dating Apps verbieten. Anlass sind Berichte, wonach ein Pädophilenring Grindr benutzt haben soll, um vor allem minderjährige Jungs an Kunden zu vermitteln. Insgesamt haben die Behörden 18 Dating-Apps im Auge, die in Indonesien in Gebrauch seien. Anfang des Jahres hatte die Regierung bereits alle Betreiber von Instant Message Apps aufgefordert, gleichgeschlechtliche Emojis (was sie wohl zu erst zu dem Kondom-Emoji sagen würden, das Durex fordert? – MÄNNER-Archiv) zu entfernen – andernfalls würde man sie verbieten. Grund: Auch Soziale Medien hätten die Kultur des Landes zu respektieren.

Titelbild: Shutterstock

Autor Kriss Rudolph Seit Februar 2015 Chefredakteur der MÄNNER. Zuvor war der Wahl-Berliner 16 Jahre lang Radiojournalist - u. a. bei SWR3 in Baden-Baden und bei WDR2 in Köln. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Romane, darunter "L.A. Affäre" (Bruno Gmünder) und "Kindsköpfe" (S. Fischer). Kriss.Rudolph@brunogmuender.com