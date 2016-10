Wer outet in der JVA Rosdorf Gefangene?

... und was heute sonst noch wichtig ist

Am Stadtrand von Göttingen liegt die JVA Rosdorf. Dort kam es jetzt zu einem Vorfall, den sich bislang niemand erklären kann. Die Daten eines Sicherheitsverwahrten sind an andere Gefangene weitergegeben worden. Dabei kam heraus: der Mann ist schwul. Seitdem hat er, so erzählte er dem Göttinger Tageblatt, zu leiden, wird diskriminiert und angefeindet. Die Anstaltsleitung hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Schwierig, weil es nicht so viele Wege gibt, auf denen andere Gefangene von der Sexualität eines Mitgefangenen erfahren können. Die JVA behauptet, die Akte des Mannes hätte diese Angabe garnicht enthalten, er sagt, es sei wohl so gewesen. Es ist bislang ungeklärt, wie eine Kopie der Akte überhaupt ihren Weg in die Gefängnisöffentlichkeit gefunden hat, die Staatsanwalt ermittelt. Pikant ist, dass dem Datenleck eine Beschwerde des betroffenen Häftlings über Sicherheitsprobleme in der JVA vorausgegangen war, die die Anstaltsleitung prüfte und dann als Falschmeldung einstufte. Die niedersächsische Landesbeauftragte für Datenschutz, Barbara Thiel, kritisierte den Vorfall in Rosdorf gegenüber dem NDR.

Rio bekommt homophoben Bürgermeister

Rio de Janeiro, die zweitgrößte Stadt Brasiliens, bekannt für den Karneval und ihre große Parade zum Gay Pride, bekommt einen neuen Bürgermeister: Marcelo Crivella hat eine Vergangenheit als Gospelsänger und evangelikaler Pfarrer, der sich als Kreationist bezeichnet: d.h. er glaubt nicht an die Evolutionstheorie, sondern daran, dass der Mensch, das Leben, überhaupt: das ganze Universum durch den unmittelbaren Eingriff eines Schöpfergottes entstanden sind. Homosexualität hat in einer solchen Weltsicht natürlich keinen Platz: Der 59-Jährige schrieb einst, dass Schwule die Opfer von etwas furchtbar Bösem seien. So steht es in einem Buch, das er 1999 veröffentlich hat. Crivella hat auch schon Katholiken als „dämonisch“ bezeichnet – und das im katholischen Brasilien – und behauptet, dass Hindus das Blut von Kindern trinken. (Bei den Olympischen Spielen von Rio haben LGBTI-Athleten ordentlich gepunktet – MÄNNER-Archiv) (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

Ausstellung über Klaus und Erika Mann

Über Golo Mann hat Wolfgang Theis, Gründungsmitglied des Schwulen Museums*, bereits eine Ausstellung kuratiert. An seine Geschwister Klaus und Erika wollte er erst nicht so richtig ran, erzählt er im Gespräch mit MÄNNER. „Die beiden älteren waren die Überflieger, die auch immer in der Öffentlichkeit standen. Verwöhnte Kinder, die fast ein Leben lang von Papas Vermögen gelebt haben. Und dann kam die Klaus-Mann-Gesellschaft und wollte eine Ausstellung über Klaus machen. „Och wie langweilig , da gibt es doch schon genug”, war Theis’ erste Reaktion. Also schlug er vor, die Ausstellung über Klaus mit Erika zu kombinieren. „Das war eine sehr enge Geschwisterbeziehung. Erika war immer die, die aufgepasst hat, dass Klaus nicht ganz abrutscht.“ Mit der Homosexualität der Kinder ging man im Haus Mann recht offen um. Golo und Klaus durften ihre Freunde ebenso mitbringen wie Erika ihre Freundinnen. Sie fuhr Autorennen und hatte diverse lesbische Affären mit prominenten Liebhaberinnen. Hatte Katja Mann ähnliche Zweifel wie ihr Mann, was das Kinder zeugen betraf? Weiß man nicht, sagt Theis, „Sie hat ja kein Tagebuch geführt. Hat er eine Vermutung? „Ich glaube, das war ihr egal. Sie war sehr pragmatisch.“ (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

Foto: Imago/Hubert Jelinek

