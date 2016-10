Zwei Männer, eine Nacht

Der Film "Théo und Hugo" erzählt von der Liebe auf den ersten Blick in der Großstadt.

Die Berlinale hatte in diesem Jahr aus queerer Sicht einige wirkliche Highlights zu bieten (MÄNNER-Archiv). Gleich drei dieser Filme kommen dieser Tage in die deutschen Kinos: Bereits angelaufen ist der Film „Jonathan”, in dem der polnische Regisseur Piotr J. Lewandowski von einer komplizierten Vater-Sohn-Beziehung erzählt. Ende November kommt außerdem der mit dem Teddy-Award ausgezeichnete Spielfilm „Kater” auf die Leinwand, über den wir bereits Anfang des Monats berichtet haben (MÄNNER-Archiv).

Ein Motiv, das an den britischen Erfolgsfilm „Weekend” erinnert.

Ein weiterer Berlinale-Liebling war der aus Frankreich stammende „Théo & Hugo”, der seit gestern in deutschen Kinos zu sehen ist. Der Film, der aus der Hand des Regie-Duos und Paars Olivier Ducastel und Jacques Martineau stammt, erzählt von zwei in Paris lebenden Männern, die sich beim Sex in einem Nachclub begegnen und danach in den Straßen von Paris die Nacht zusammen verbringen. Ein Motiv, das viele Zuschauer und Kritiker nicht zu unrecht an den britischen Erfolgsfilm „Weekend” (MÄNNER-Archiv) erinnert. Doch natürlich ist das Motiv sehr viel älter – man denke nur an „Before Sunrise” aus dem Jahr 1995.

Realistische Sexszenen

Bei der Berlinale hat „Théo und Hugo” den Publikumspreis des Teddy-Awards eingeheimst, was wohl auch mit den sehr expliziten Sexszenen des Films zusammenhängt. Die waren selbst für Schauspieler Geoffrey Couët, der im Film Théo spielt, erstmal vor allem überraschend eindeutig. In einem Interview mit dem Filmblog filmdoo.com erklärte er kürzlich: „Es ist sehr ungewöhnlich, eine Sexszene zu lesen, die so präzise und ohne Tabus geschrieben ist. Doch gerade dadurch wurde und wahres Schauspielern abverlangt, es war nicht nur einfach eine Sexszene.”

Die Dialoge wirken nie künstlich – egal, ob über die Schönheit von Schwänzen oder über die große Liebe diskutiert wird.

Doch nicht nur im Hinblick auf die Sexszene nimmt „Théo & Hugo” kein Blatt vor den Mund – die Dialoge, die die beiden Figuren während ihres gemeinsamen Spaziergangs durch das nächtliche Paris führen, wirken nie künstlich – egal, ob über die Schönheit von Schwänzen oder über die große Liebe diskutiert wird. Die Chancen stehen also gut, dass Ducastel und Martineau mit „Théo & Hugo” einen ähnlich großen Erfolg feiern könnten wie mit ihrem schwulen Klassiker „Felix” aus dem Jahr 2000. Und wer weiß, vielleicht erwartet uns ja bald auch eine deutsche Version des schwulen „Before Sunrise”-Motivs.

Foto: EdelMotion/FilmAgentinnen

Autor Hanno Stecher Hanno Stecher ist freier Autor und beschäftigt sich am liebsten mit pop- und subkulturellen Themen. Seine Texte wurden unter anderem in Print- und Onlinemagazinen wie Spex, Intro, taz, ZEIT Online und BuzzFeed veröffentlicht. Neben dem Schreiben co-organisiert Hanno die Hip-Hop-Party BERRIES und ist eine Hälfte des deutsch-jemenitischen Musikduos Kabreet.