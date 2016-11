14 Prozent aller LGBTI wählten Trump

Der Anteil der lesbischen, schwulen und trans*-Wähler, die sich für Trump entschieden haben, ist überraschend groß. Laut den Wahlumfragen der New York Times, haben sich 78 Prozent der LGBTI-Wähler für Clinton entschieden und acht Prozent einen Kandidaten einer der dritten Parteien gewählt. Der Rest hat sein Kreuz für Trump gemacht. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, Richter ans Oberste US-Verfassungsgericht zu berufen, die die Zurücknahme der Öffnung der Ehe betreiben würden (MÄNNER-Archiv) und sich außerdem immer wieder gegen Gesetze zum Schutz von LGBTI ausgesprochen. Sein Vizepräsident wird mit Mike Pence ein ultrakonservativer Christ der in seinem eigenen Bundesstaat Idaho unter großem Beifall der Kirchen ein Gesetz durchgesetzt hatte, das Diskriminierung auf religiöser Grundlage möglich macht. Außerdem sagt er, schwul zu sein würde man sich „aussuchen” und, dass es „gottgefällig” ist, dass die Ehe ein Bund zwischen einem Mann und einer Frau ist und bleibt. Pence hat schon einen Tag nach der Wahl bestätigt, dass Anti-LGBTI-Gesetzgebung eine wichtige Aufgabe in seiner Regierungsarbeit sein wird.

Die Mitte der Welt, ab heute im Kino

Unser November-Coverboy, Hauptdarsteller Louis Hofmann, wurde kürzlich bei den Filmkunsttagen Sachsen-Anhalt mit dem Filmkunstpreis als „Bester Darsteller“ ausgezeichnet (den Deutschen Schauspielpreis als bester Nachwuchsschauspieler hat er schon länger in der Tasche); auf den 27. Lesbisch-Schwulen Filmtagen Hamburg bekam der Film etwa zeitgleich den Publikumspreis als „Bester Langfilm“. Zuvor gab es den Publikumspreis der 16. Leipziger Filmkunstmesse und beim 11. Marburger „Final Cut“ Kinder- und Jugendfilmfestival den Preis als „Bester Jugendfilm“ – und es dürften noch einige Preise hinzukommen. Louis spielt in „Die Mitte der Welt” den Phil. Seit Tagen hat er ihn beobachtet, den neuen Mitschüler Nicholas. Athletisch ist dieser und unheimlich gutaussehend. Ein schweigsamer Langstreckenläufer, der jeden Tag nach dem Unterricht in endlosen Runden allein über die Aschenbahn joggt. Phil ist 17 und nicht wie andere – nicht, nur dass er schwuler ist als seine Mitschüler, sondern er ist auch der Sohn der promiskuitiven Glass und der Zwilling seiner mit Tieren sprechenden Schwester Dianne. (Mehr dazu – MÄNNER Archiv)

Nehmt an unserer Wochenumfrage teil:

Wirkt sich Trumps Sieg negativ auf die Situation für die LGBTI-Community aus? Ja, aber nur in den USA 19.44% - ( 112 Stimmen )

Ja, und zwar auf der ganzen Welt 59.72% - ( 344 Stimmen )

Nein, seine Ankündigungen waren nur Wahlkampfgetöse 7.81% - ( 45 Stimmen )

Nein, dazu wären die Widerstände zu groß 7.99% - ( 46 Stimmen )

Weiß nicht 5.03% - ( 29 Stimmen )

Rückschlag für Ehe-Öffnung in Mexiko

Der Verfassungsausschuss des mexikanischen Kongresses lehnt die Pläne von Enrique Peña Nieto ab, die Ehe in Mexiko zu öffnen – ein Rückschlag für den Präsidenten des traditionell konservativen Landes. 19 Abgeordnete stimmten gegen seine Pläne, nur 9 dafür, und einer enthielt sich. Die Initiavive zur Eheöffnung sei damit definitiv am Ende, hieß es in einem Statement des Ausschusses. Nieto hatte die Initiative im Mai eingebracht, seither erlebt Mexiko Massendemonstrationen wie die im September in Mexico City: Über 80.000 Menschen versammelten sich im Stadtzentrum, um gegen die Pläne zur gleichgeschlechtlichen Ehe von Präsident Nieto zu protestieren. Das Staatsoberhaupt will durch eine Reform der Verfassung die Ehe bald im ganzen Land öffnen (MÄNNER-Archiv).Die Proteste gehören zu einer längeren Serie von landesweiten Demonstrationen gegen die Gesetzesänderung und gingen um die Welt, als ein 12-Jähriger sich einem der Märsche vor kurzem mutig entgegengestellt hatte (MÄNNER-Archiv). Unterstützung für die Protestbewegung, die sowohl organisatorisch auch ideologisch von der in Mexiko sehr starken katholischen Kirche getragen wird, kommt auch offiziell aus dem Vatikan. In seinem Sonntagsgebet betonte Papst Franziskus, dass er die mexikanischen Geistlichen und Bürger, die sich der Eheöffnung in den Weg stellen wollen, unterstütze. Er tue dies, so wörtlich, „zugunsten der Familie und des Lebens, welche in diesen Zeiten eine besondere pastorale und kulturelle Aufmerksamkeit auf der ganzen Welt brauchen.”

Foto: Shutterstock/Gino Santa Maria