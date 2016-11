500 Millionen gegen LGBTI-Bullying

Am Dienstag nächster Woche wird in den USA gewählt. Ob Hillary Clinton oder Donald Trump die Wahl gewinnt, weiß noch niemand. Was man aber weiß: es gibt eine Kandidatin, die sich offensiv für die Rechte von LGBTI einsetzt, und einen Kandidaten, der versprochen hat, die Eheöffnung zurückzunehmen, wenn er erstmal im Amt ist. Clinton machte wenige Tage vor der Wahl heute noch einmal sehr deutlich wo sie steht und stellte ein 500 Millionen Dollar-Programm gegen Bullying vor: „Better Than Bullying”. Dabei sagte sie: „Wir versprechen Ihnen: egal woher Sie sind, woher Sie kommen, zu wem sie beten oder wen Sie lieben: Sie haben einen Platz in der amerikanischen Gesellschaft. Aber für unsere Kinder müssen wir noch mehr tun, damit auch für sie dieses Versprechen wahr ist und bleibt. Kinder mit Behinderungen werden wegen ihres Andersseins oft gehänselt. LGBT und muslimische Schüler werden zu Zielen von Spott oder Belästigung, weil auch sie als anders wahrgenommen werden. Die Kinder von Latinos und Immigranten schalten den Fernseher an, und bekommen zu hören, sie würden nicht in unser Land gehören. Wenn diese Vorurteile zu Bullying werden, müssen wir unbedingt schärfer reagieren. Wir müssen sicher stellen, dass unsere Klassenzimmer und Spielplätze Räume sind, an denen sich jedes Kind frei entfalten kann, und, dass das Internet ein Ort ist, an dem man neuen Ideen mit offenen Augen und Ohren begegnen und sie diskutieren kann.” Die Präsidentschaftskandidatin versprach, „Bullying jeder Art ausdrücklich zu verbieten”, wenn sie Präsidentin wird.

Homorekord in TV-Serien

So viele schwule Charaktere wie nie bevölkern derzeit amerikanische TV-Serien. Das hat die US-LGBTI-Organisation GLAAD in ihrem jährlichen Bericht festgestellt. Für Lesben allerdings sind Serien oft tödlich: Über 25 lesbische oder weibliche bisexuelle TV-Charaktere sind – so wollte es das Drehbuch – dieses Jahr gestorben – darunter eine Figur aus „Orange is the New Black”.Es sei ein Jahrzehnte altes Muster, dass LGBTI Charaktere sterben, um die Storyline einer Heterofigur voranzutreiben. Das sende die gefährliche Botschaft aus, so GLAAD, dass queere Menschen verzichtbar sind. In ihrem Jahresbericht „Where We Are on TV“ zählte man die LGBTI Charaktere, die von Juni 2016 bis Mai 2017 zu sehen sind. Bereits seit 2005 ermittelt GLAAD den Anteil von queeren Charakteren und stellt dieses Mal eine Rekordzahl von schwarzen Figuren und Charakteren mit Behinderung fest. Die LGBTI-Quote beträgt 4.8 Prozent: In insgesamt 900 klassischen TV-Serien sind 43 queere Charactere zu finden, 8 mehr als im Vorjahr. Bei Serien der Streamingdienste fand man sogar 65 queere Figuren, die regelmäßig zu sehen sind – sechs mehr als im Vorjahr. Die meisten davon sind lesbisch, 43 % nämlich. Dieser Anteil liegt deutlich höher als im klassischen TV-Bereich. Dann gibt die sogenannten Cable series (dazu gehört „Game of Thrones“ (immer wieder mit Preisen überhäuft – MÄNNER-Archiv) beim Bezahlsender HBO): Dort wurden sogar 142 LGBTI Charactere ausgemacht, ein Plus von 5 %. (Auch in deutschen Serien tut sich was – MÄNNER-Archiv). (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

Hirschfeld Tage eröffnet

Seit Mitte Oktober laufen sie schon, die 3. Hirschfeld Tage, und werden morgen mit einem Festakt in Erfurt feierlich und offiziell eröffnet. Die AfD hatte ja bereits ihre Schatten vorausgeworfen, als die Partei – namentlich ihr thüringischer Fraktionsschef Björn Höcke – gegen den Programmpunkt „Anal verkehren – ein sexualpädagogischer Workshop” polemisierte (den Workshop nannte Höcke „Bildungspolitik für´n Arsch” – MÄNNER-Archiv). In der Ankündigung heißt es ausdrücklich: „Dabei finden keine sexuellen Handlungen statt.“ Die Veranstaltung am 25. November wird durchgeführt vom Verein QueerWeg Verein für Thüringen. Eine weitere Veranstaltung im Rahmen der Hirschfeld Tage beschäftigt sich mit dem Thema spätes Coming-out: „Hochzeit, Kinder … und dann das?“ Das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, das den Abend am 13. Dezember veranstaltet, weist darauf hin, dass in den USA fast 2 Millionen Schwule und Lesben bereits verheiratet waren, bevor sie nach jahrelanger heterosexueller Ehe ihre eigene Homo- bzw. Bisexualität entdeckten bzw. sich entschieden, diese offen zu leben. In Deutschland würden späte Coming-outs und die Herausforderungen für alle Beteiligten dagegen nur vereinzelt thematisiert. Was bedeutet ein spätes Coming-out für Familienangehörige? (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

