Ricky Martin ist verlobt

Ricky Martin ist vom Markt, und zwar auch ganz offiziell. Während eines Interviews mit der US-Talkerin Ellen DeGeneres gab der Popstar bekannt, dass er seinen Freund, den Künstler Jwan Yosef (MÄNNER-Archiv), bald heiraten möchte. Und er erzählte auch, wie sie sich kennengelernt haben: „Er ist Konzeptionskünstler und ich bin Kunstsammler. Als ich zum ersten Mal Kunst von ihm gesehen habe, hat mich das sehr bewegt. Ich liebe seine Arbeiten. Er ist unglaublich originell. Also hab ich ihn kontaktiert. Und das wars.” Er erzählte auch, wie er um Yosefs Hand angehalten hat: „Ich habe ihm einen Antrag gemacht. Ich war echt nervös, aber habe mich hingekniet, das kleine Kistchen rausgeholt und war soweit. Aber, dann habe ich statt ‘Willst du mich heiraten?’ nur ‘Ich hab da was für dich.’ gesagt. Das hat er nicht verstanden. Er sagte nur ‘Ja, was denn?’ und ich, ‘Ich möchte mein Leben mit Dir verbringen.’ Dann sagte er, ‘Was war deine Frage genau?’ ‘Willst du mich heiraten?’. Und er: ‘So ist es brav.'” Einen Hochzeitstermin gibt es noch nicht.

Justin Trudeau ernennt LGBTI-Berater

Er könnte sich ausruhen auf seinen Lorbeeren für den Einsatz für LGBTI-Rechte. In diesem Jahr hisste Justin Trudeau vor dem Parlamentsgebäude in Ottawa die Regenbogenflagge (MÄNNER-Archiv), er rehabilitierte den letzten Mann, der wegen homosexueller Handlungen zu einer Haftstrafe verurteilt worden war und kündigte an, dass kanadische Ausweise geschlechtsneutral werden sollen. Aber „der Kampf gegen Diskriminierung geht weiter“, ließ er jetzt wissen und ernannte einen Sonderberater für LGBTI-Fragen, den offen schwulen Abgeordneten Randy Boissonnault. Dessen Hauptaufgabe sei es, den Premierminister zu beraten, was die Entwicklung und die Koordination der LGBTI-Agenda der Regierung betrifft. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit den LGBTI-Organisationen des Landes, um Gleichberechtigung für die Community zu erreichen, die Rechte ihrer Mitglieder zu schützen und Fälle von Diskriminierung immer wieder zu thematisieren – sowohl vergangene wie aktuelle. (mehr dazu – MÄNNER Archiv)

Sperma ist gut fürs Herz

Das in der Samenflüssigkeit enthaltene Spermidin ist gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das haben Forscher der Universität Graz herausgefunden. Gemeinsam mit Kollegen aus Deutschland, Frankreich und den USA haben sie gezeigt, dass Mäuse länger leben, wenn sie mit Spermidin angereichertes Wasser trinken.Der Grund: Das Spermidin hat die Herzfunktion von älteren Mäusen verbessert. Einen ähnlichen Effekt konnten die Wissenschaftler bei Ratten feststellen, die aufgrund salzreicher Nahrung einen erhöhten Blutdruck aufgewiesen haben. Bei ihnen konnte das Spermidin den Blutdruck senken. (An Mäusen konnte auch gezeigt werden, wie Nachkommen ohne Eizelle entstehen können – MÄNNER-Archiv.) „In Tiermodellen hat Spermidin die Herzelastizität und diastolische Entspannung der linken Herzkammer erhöht, während die Verdickung der Herzwände abnahm. Das bedeutet: Der Herzmuskel kann sich zwischen den Schlägen besser entspannen und sich daher wieder mit mehr Blut füllen“, erklärt Tobias Eisenberg gegenüber dem ORF. Jetzt wolle man den Effekt am Menschen untersuchen. (Mehr dazu – MÄNNER – Archiv)

