„Wollt Ihr warten, bis jemand stirbt?”

Berührender Appell eines schwulen Geflüchteten

Das in Köln von offizieller Seite zu wenig für queere Geflüchtete getan wird, ist bekannt. (MÄNNER-Archiv) Das hat jetzt ernste Folgen: Am letzten Freitag kam es zu einem schweren Zwischenfall in einer Flüchtlingsunterkunft. Nach Angaben von „Rainbow Refugees Cologne Support Group” wurden zwei schwule Geflüchtete aus afrikanischen Ländern von heterosexuellen Heimbewohnern wegen ihrer sexuellen Orientierung attakiert. Ein Mann wurde mit einer Bierflasche am Kopf verletzt und erlitt mehrere tiefe Stichwunden an einem Arm, als ein anderer Flüchtling ihm helfen wollte, wurde auch er geschlagen und mit einer Bierflasche am Kopf verletzt. Die Angreifenden hatten die beiden Opfer in eine Diskussion über ihre Religionszugehörigkeit verwickelt und waren dabei zunehmend aggressiver geworden und hatten die Opfer beschimpft. Die Security im Heim bemerkte den Streit nicht und wurde erst nach den Verletzungen aufmersam. Nach dem die Opfer im Krankenhaus behandelt worden waren, schickten sie die Ordnungskräfte ins Heim zurück. Sie stuften den Streit statt als Hassverbrechen, als Streit bei einer Karnevalsfeier ein. Einer der Angreifer lebt auch dort, der andere ist derzeit untergetaucht.

Wir queeren Flüchtlinge brauchen dringend sichere Wohnungen, in denen wir nicht bedroht sind.

In einem emotionalen Video, reagierte ein anderer Flüchtling, der Youtuber Javid Nabiyev, heute auf den Vorfall. Er schildert den Vorfall noch einmal, und fragt dann: „Wollt ihr warten, bis jemand stirbt? Braucht es das wirklich, damit ihr unsere Sicherheitsbedenken ernst nehmt? Wir queeren Flüchtlinge brauchen dringend sichere Wohnungen, in denen wir nicht bedroht sind.” Er erzählt, dass auch er eigentlich in einem kleineren Ort einen Platz in einer Flüchtlingsunterkunft zugewiesen bekommen hat. „Aber, dort mag ich nicht sein. Ich fühle mich dort nicht sicher und möchte nicht in ständiger Angst leben.” Deswegen wohnt Javid derzeit in Düsseldorf. Aber, er sagt auch: „Hier geht es nicht um wir gegen sie. Ich kann nachvollziehen, dass Menschen, die in einer bestimmten umgebung und mit bestimmten werten aufwachsen, mit meiner Homosexualität ein Problem haben können und Zeit brauchen, bis sie die werte die hier gelten verinnerlicht haben.” Aber genau deswegen appelliert er an die Behörden, mehr Möglichkeiten zu schaffen, damit LGBTI-Flüchtlinge nicht mit diesen Menschen zusammen wohnen müssen.

Hier Javids Appell:

