„Homosexuell” ist nicht beleidigend

Das hat ein italienisches Gericht entschieden

Ein hohes Berufungsgericht von Italien hat entschieden, dass es nicht beleidigend ist, zu sagen, jemand sei homosexuell. Dabei ging es um einen Fall, in dem jemand wegen übler Nachrede verklagt worden war, weil er über eine andere Person behauptet hatte, die sei homosexuell. Der Kassationsgerichtshof entschied, der neutral und Homosexualität an sich nicht rufschädigend. Die Richter erläuterten: „Der Begriff ‘homosexuell’ hat, so wie ihn der anklagte verwendet hat, nicht mehr die ihm in historischen zu recht zugesprochene, beleidigende Kraft, die ihm selbst vor relativ kurzer Zeit noch hätte zugesprochen werden können.” 2016 sei der Begriff jedoch „neutral” und hätte keinen negativen Kontext mehr. Homosexuell heißt auf italienisch „omosessuale”.

Ein vorhergehendes Urteil wurde aufgehoben

Eine Geldstrafe, die dem Angeklagten von einem anderen Gericht wegen der angeblichen Beleidigung 2015 auferlegt worden war, muss nun nicht gezahlt werden, da das vorhergehende Urteil vom Berufungsgericht aufgehoben wurde. Viele hatten mit dem milderen Urteil gerechnet, denn der gesellschaftliche Umschwung ist in Italien deutlich wahrzunehmen. Im Mai hatte das Abgeordnetenhaus mit 396 Stimmen zu 193 Stimmen bei zwei Enthaltungen Ministerpräsident Renzi das Vertrauen ausgesprochen, der die Frage der Lebenspartnerschaften für gleichgeschlechtliche Paare mit seiner politischen Zukunft verbunden hatte und auch die Lebenspartnerschaft wurde verabschiedet. (MÄNNER- Archiv). Im März und Juni erleichterten Gerichten auch die Stiefkindadoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren. (MÄNNER-Archiv) In allen drei Fällen protestierte die katholische Kirche scharf gegen die Urteile. So auch jetzt.

Foto: Shutterstock/Fabio Pagani

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com