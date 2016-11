Die schönsten Kerle von Toronto

Die Kollegen vom Elska-Magazin zeigen die hübschesten Jungs von Kanada

Kanada gilt als der LGBTI-Himmel auf Erden: Eheöffnung, na klar, Gleichstellung in allen rechtlichen Fragen, selbstverständlich, eine bunte, weltoffene Atmosphäre noch im kleinsten Nest. Und Justin Trudeau, einen Regfierungschef, der auf drei CSDs pro Jahr geht (MÄNNER-Archiv), und dabei so gut aussieht, dass man sich als schwuler Mann kaum lassen kann vor Vergnügen. Aber, er ist bei weitem nicht der einzige leckere Kerl im Land. Die Kollegen vom Elska-Magazin haben das mit ihrer aktuellen Ausgabe einmal mehr bewiesen: Sie sind, wie sie das immer machen, in eine Großstadt gefahren, in diesem Fall Toronto, haben sich in die schwulen Seiten vor ort eingeklingt und ganz normale schwule Männer gefragt, ob sie sie fotografieren dürfen. Das Cover der achten Ausgabe schmückt der erste Trans*-Mann in der Elska-Geschichte, auf den Chefredakteur Liam Campell sehr stolz ist: „Für die Toronto-Ausgabe ist Elska noch vielfältiger geworden. Unser ältetestes Model ist 73, der Jüngste 19. Das Cover steht sehr schön für die Diversivität der Stadt und macht einfach Sinn.” Es gibt jede Art von Körper, alle auf ihre Art sexy und schön. Elskas 156 Seiten gibt es als iPad-Version online, aber auch an ausgesuchten Orten in Deutschland und weltweit, unter anderem in den schwulen Buchläden.

www.elskamagazine.com.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Weiter

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com