Ein ganzer Kerl

Wentworth Miller korrigiert deutschen Fan, der fand, er sei "kein echter Mann"

Wentwort Miller ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein schlauer Kerl. Der offen schwule Star und „Prison Break”-Star hat seine Online-Präzens in den letzten Jahren zu einem Ort ausgebaut, an dem sich seine Fans über alles Mögliche austauschen können, von Depressionen, unter denen Miller selbst leidet, bis zu Essstörungen und LGBTI-Rechten (MÄNNER-Archiv). Das kann einem auch auf die Füße fallen. Und tat es, als Miller einen Artikel mit dem Titel “4 Ways Sexist, Macho Culture Hurts Men” (Vier Arten, auf die unsere sexistische Macho-Kultur auch Männern schadet) postete. Ein deutscher Fan fand das dämlich und ließ den Star das auch wissen: “A real man on camera and nothing but a little bitch in real life. Way to go, Michael”, schrieb er. (Ein echter Kerl auf dem Bildschirm und eine kleine, schwache Schlampe im wahren Leben. So geht das nicht, Michael.) Michael heißt der Charakter, den Miller in „Prison Break” spielt. Miller reagierte gelassen und klug, wie echte Kerle das tun. Er antwortete: „Für gewöhnlich würde ich jemanden, der so etwas schreibt, einfach sperren. Dieser Beitrag hat null Nährwert und entstammt einem antiquierten Wertesystem, das nicht nur schädlich ist, sondern auch total altmodisch. Auf der anderen Seite kann man den Beitrag zum Anlass nehmen, über ein paar wirklich interessante Fragen nachzudenken. Wie zum Beispiel unseren Umgang mit Geschlechterrollen, Scham, Sexualität, Männlichkeit und insgesamt unserem öffentlichen Umgang miteinander.” Und das taten die Fans dann auch.

Die Art, wie wir über und wie wir miteinander sprechen, ist wichtig.

Etwas später bedankte sich Miller für die konstruktive Diskussion: „Ich habe heute einige wunderbare Kommentare und Beiträge gelesen. Einiges kam in Form von Rat oder Trost. Viel davon lässt sich mit ‘Das sind nur Worte’ oder ‘Denk einfach nicht drüber nach’ zusammenfassen. Und ich weiß, dass das beschützend und unterstützend gemeint ist. Aber, es stimmt eben nicht. Worte sind wichtig. Wie man Leute nennt, ist wichtig. Die Art, wie wir über und wie wir miteinander sprechen, ist wichtig. Wenn Politiker von ihren Podien Hass verbreiten, breitet der sich anschließend in der Welt aus. Das wissen wir auch alle. Um noch weiter zu gehen: ‘Denk einfach nicht drüber nach’ ist meiner Meinung nach nur eine weitere Version von ‘Sei ein Mann’. Was, bei allem Respekt, ein unsinniger Umgang mit Geschlechterrollen ist. Natürlich hat mich der Kommentar dieser Person erst einmal verletzt. Aber das war schnell vorbei. Es hat mich verletzt, weil ich menschlich bin. Ich fühle Dinge. Ich verarbeite sie. Eine Art, wie ich das tue, ist, mir die Situation genau anzusehen, und nach der Lektion darin zu suchen, die oft ein Geschenk ist. Als jemand den man aus sexistischen, homophoben Gründen schon vorher mal ‘a little bitch’ genannt hat, dachte ich mir, das wäre eine gute Möglichkeit, über die Dinge dahinter zu diskutieren.” So macht man das, als ganzer Kerl.

Foto: Imago/Eastnews

