Höchste Auszeichnung der USA für Ellen

Die Talkmasterin Ellen DeGeneres bekommt die Presidential Medal of Freedom

Die US-Talkmasterin Ellen DeGeneres (MÄNNER-Archiv) ist eine der Personen, denen Präsident Obama dieses Jahr die „Presidential Medal of Freedom” verleihen wird, die höchste Ehrung, die man als Zivilist in den USA bekommen kann. Sie wird an „Individuen verliehen, die einen besonders wichtigen Beitrag zur Sicherheit oder anderen nationalen Interessen der Vereinigten Staaten geleistet haben, zum Weltfrieden, oder einem anderen kulturellen oder zivilen Unterfangen.” Der Präsident erläuterte in einem Statement: „Die Presidential Mal of Freedom ist nicht nur die höchste zivile Auszeichnung, die unser Land zu vergeben hat. Sie ist ein Tribut an die Idee, dass jeder von uns, egal wo wir herkommen, dieses, unser Land zum besseren verändern kann.”

Ich denke, niemand war für die Fortschritte in diesem Bereich in unserem Land wichtiger als Sie, Ellen.

„Von Wissenschaftlern über Philanthropen, von Mitarbeitern des Staates über Aktivisten, von Sportlern bis zu Künstlern: Die 21 Menschen, die die Medaille dieses Jahr bekommen, haben dabei geholfen, Amerika weiter zu bringen und dabei Millionen Menschen inspiriert.” Als er im Februar 2016 in der „Ellen”-Show zu Gast war, sagte Obama, nachdem ihm Ellen für seine Arbeit für die LGBTI-Community gedankt hatte: „Ich denke, niemand war für die Fortschritte in diesem Bereich in unserem Land wichtiger als Sie, Ellen. Sie sind einfach sehr, sehr sympathisch. Und nachdem Sie zu sich selbst gestanden hatten, haben das auch viele andere Menschen getan. Das war sehr wichtig.”

Foto: Foto: Imago/Picture Perfect

Hier Obamas Auftritt bei Ellen:

