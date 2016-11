Großzügigkeit schlägt Homophobie

Eine Texanerin hatte eine brilliante Idee, als sie homofeindliche Äußerungen im Restaurant hörte

Es war am 11. November, der in den USA als Veterans Day begangen wird – in Gedenken an den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg und die Kriegsveteranen. Natalie Woods, eine Texanerin, war an diesem Tag im „Snuffers Addison” essen und hörte mit an, wie eine Familie hinter ihr über ihren schrecklichen schwulen Neffen schimpfte, für den man beten müsse.



„Einen schönen Feiertag wünscht der sehr homosexuelle, sehr liberale Tisch nebenan. Jesus hat mich gemacht, wie ich bin. P.S. Akzeptiert Eure Familie!” (Queere US-Jugendliche werden oft von ihrer Familie verstoßen – MÄNNER-Archiv)

Nachdem sie ein Foto von der Quittung auf Facebook zeigte, verbreitete sich ihr Post rasend schnell, und auch die ersten US-Medien wurden aufmerksam und erzählten ihre Geschichte. Natalie war überrascht:

Wenn es andere zu Höflichkeit und Mitgefühl anregt – cool!

„Ich habe niemandem seine Hypothek bezahlt oder mein Erstgeborenes nach ihnen benannt. Ich habe sie lediglich zum Essen eingeladen und eine Nachricht voller Liebe und Wahrheit geschrieben. Ich weiß nicht, warum das jetzt so hochkocht, aber wenn es andere zu Höflichkeit und Mitgefühl anregt – cool!”

Gegenüber der Huffington Post sagte Natalie, der Vorfall im Restaurant zeige, dass in Sachen LGBTI-Rechte der Kampf noch lange nicht vorüber sei. „Es ist an der Zeit, dass ich und die Menschen in diesem Land einander verteidigen: Minderheiten verteidigen, Menschen aller Ethnien und Religionen. Manchmal beginnt es mit kleinen Dingen aus Liebe, manchmal protestiert man auf der Straße, geht wählen, macht Lobbyarbeit oder kandidiert für ein Amt.”

