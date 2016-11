Wird Johnny Depp Grindelwald?

Schwul in der Ukraine

Es ist sein 47. Geburtstag, an dem Andrij Maymulakhin auf Einladung von Amnesty International in Köln über die Lage von LGBTI in der Ukraine spricht. Der Aktivist lacht viel, vor allem, als er von seinem ersten Besuch in Köln 2002 erzählt: Er sei eigentlich auf dem Weg in die Niederlande gewesen und hat nur zufällig Halt am Rhein gemacht. Dort war Europride. „Ein großartiger Zufall.“ Seit Mai war geplant, dass der LGBTI-Aktivist im Herbst nach Deutschland kommt. In Berlin hat er sich mit dem Menschenrechtsausschuss des Bundestages getroffen, um auf die Menschenrechtslage in der Ukraine aufmerksam zu machen. „Deutschland spielt eine wichtige Rolle, den Konflikt im Osten des Landes zu lösen, aber dabei werden andere Probleme im Land vergessen.“ Denn auch wenn sich seit dem Euromaidan, den die Ukrainer im Nachhinein lieber „Revolution der Würde“ nennen, sehr viel getan hat, steht das Land gerade erst am Anfang einer Liberalisierung. Vor den Bürgerprotesten Ende 2013, so erinnert sich Andrij Maymulakhin, seien Homosexuellenrechte immer ein Schreckgespenst gewesen, mit dem die Politiker vor einer Öffnung nach Westen warnten. (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

Der rosa Detlef geht an…

Aus vielen Vorschlägen aus der Bevölkerung hat die Jury – bestehend aus der

Stuttgarter Sozialbürgermeisterin a.D. Gabriele Müller-Trimbusch, Travestie-Star

Frl. Wommy Wonder sowie dem MCC-Pfarrer Axel Schwaigert – drei Einzelpersonen und drei Gruppen nominiert: in der Kategorie Einzelperson sind dies Thomas Hitzlsperger (ehem. Fußball-Nationalspieler), Martin Wolff (schwuler Aktivist im Rollstuhl) und eine Person aus dem Bereich des Sports, die die Nominierung abgelehnt hat. In der Kategorie Gruppe sind für den Rosa Detlef nominiert: Gay and Gray Gruppe für Frauen und Männer ab 50, Schwule Szene-Führungen sowie die Türkische Gemeinde in Baden-Württemberg e.V. (in Hamburg nahm die dortige Türkische Gemeinde dieses Jahr erstmals am CSD teil – MÄNNER-Archiv) Wer den Rosa Detlef 2016 erhält, wird während des Festakts verkündet. (Mehr dazu – MÄNNER-Archiv.)

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com