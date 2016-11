Justin Trudeau ernennt LGBTI-Berater

„Der Kampf gegen Diskriminierung geht weiter“, ließ der kanadische Premier wissen

Er könnte sich ausruhen auf seinen Lorbeeren für den Einsatz für LGBTI-Rechte. In diesem Jahr hisste Justin Trudeau vor dem Parlamentsgebäude in Ottawa die Regenbogenflagge (MÄNNER-Archiv), er rehabilitierte den letzten Mann, der wegen homosexueller Handlungen zu einer Haftstrafe verurteilt worden war und kündigte an, dass kanadische Ausweise geschlechtsneutral werden sollen. Aber „der Kampf gegen Diskriminierung geht weiter“, ließ er jetzt wissen und ernannte einen Sonderberater für LGBTI-Fragen, den offen schwulen Abgeordneten Randy Boissonnault.

Dessen Hauptaufgabe sei es, den Premierminister zu beraten, was die Entwicklung und die Koordination der LGBTI-Agenda der Regierung betrifft. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit den LGBTI-Organisationen des Landes, um Gleichberechtigung für die Community zu erreichen, die Rechte ihrer Mitglieder zu schützen und Fälle von Diskriminierung immer wieder zu thematisieren – sowohl vergangene wie aktuelle.

Kanadas will alle Bürger gleich und mit Respekt behandeln

Die Ernennung Boissonnaults sei zu verstehen als Teil von Kanadas umfassendem Bemühen, alle Bürger gleich und mit Respekt zu behandeln. Aber auch international will man diesen Weg unterstützen: Kanada implementiert und finanziert Projekte, die sich mit Gewaltprävention befassen und Homo- und Transphobie im Bildungssystem bekämpfen.

Der liberalen Politik Kanadas ist es zu verdanken, dass im Laufe der Stimmenauszählung bei der US-Wahl vergangene Woche die Seite der Einwanderungsbehörde zusammenbrach (MÄNNER-Archiv): Am Abend wurden 200.000 User gezählt, als die Probleme mit der Seite begannen – jeder Zweite hatte eine amerikanische IP Adresse. Üblich sind sonst etwa 17.000 Besucher – so viele waren zur selben Zeit eine Woche zuvor gezählt worden.

Titelbild: Facebook

Autor Kriss Rudolph Seit Februar 2015 Chefredakteur der MÄNNER. Zuvor war der Wahl-Berliner 16 Jahre lang Radiojournalist - u. a. bei SWR3 in Baden-Baden und bei WDR2 in Köln. Außerdem veröffentlichte er zahlreiche Romane, darunter "L.A. Affäre" (Bruno Gmünder) und "Kindsköpfe" (S. Fischer). Kriss.Rudolph@brunogmuender.com