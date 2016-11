Diagnose: Demokratische Arthritis

von Dirk Ludigs, Los Angeles

Ein Witz geht um in Amerika. Er stammt von der kanadischen Satire-Seite „The Beaverton“, wurde tausende Mal auf Facebook geteilt, zeigt eine strahlende Kanzlerin Merkel – wo haben die bloß das Foto her? – und darunter die Headline: „Deutschland begeistert: Im nächsten Weltkrieg sind wir die Guten!“

Über Deutschland oder deutsche Politik wissen die meisten US-Amerikaner viel zu wenig

Der Enthusiasmus über den Nonsens-Artikel sagt viel über die Fähigkeit der US-Amerikaner, noch in den aussichtlosesten Momenten über sich selbst lachen zu können, aber wenig bis gar nichts über ihren Glauben daran, dass nun ausgerechnet Angela Merkel und die Deutschen so etwas wie die Führung der freien Welt übernehmen könnten. Das Bonmot, Angela Merkel habe Obama in dieser Rolle abgelöst, wurde noch in der Wahlnacht (viele LGBTI-Wähler stimmen für Trump – MÄNNER-Archiv) geboren und in den Tagen danach immer wieder von verschiedenen seriösen Medien wie der Washington Post und der New York Times aufgegriffen und weiter verbreitet.

Doch auch das muss man aus amerikanischer Sicht erörtern. In ihm spiegelt sich zuallererst die Fassungslosigkeit über das US-Wahlergebnis. Über Deutschland oder deutsche Politik wissen die meisten US-Amerikaner*innen viel zu wenig, um beurteilen zu können, ob Merkel tatsächlich führen könnte oder nicht.

Deutschland hat Krisen selbst verursacht

Tatsächlich spricht wenig dafür, dass das Land, das aus den Ruinen des Zweiten Weltkrieges eine der stabilsten Demokratien unserer Zeit erbaut hat, diese Führungsrolle auch nur ersatzweise ausfüllen könnte. US-Medien von links bis rechts, von Daily Beast bis Politico haben in den letzten Tagen die Argumente gesammelt, die dagegen sprechen und es sind viele: Deutschland fehlt die militärische Stärke, die für eine geopolitische Rolle notwendig ist. Merkel fehlt das Charisma, das es braucht, um diese Führung glaubhaft zu verkörpern.

Der brutale Sparkurs in der Eurokrise war zuallererst von deutschen Eigeninteressen geleitet

Mehr noch: Die deutsche Politik unter Merkel, da sind sich viele US-Kommentator*innen einig, hat die meisten Krisen Europas selbst mitverursacht. Der brutale Sparkurs in der Eurokrise war zuallererst von deutschen Eigeninteressen geleitet, hat den Süden Europas in eine schwere und anhaltende Krise gestürzt und die Idee der europäischen Solidarität schwer beschädigt. Nicht zuletzt deshalb, so sehen es viele politische Beobachter in den USA, verweigerten die Osteuropäer Merkel in der Flüchtlingskrise (so haben Ehrenamtliche in Deutschland queeren Flüchtlingen geholfen – MÄNNER-Archiv) die Gefolgschaft, was sie wiederum zwang ein Bündnis mit dem Irren am Bosporus einzugehen, um das Gespenst des Rechtspopulismus wenigstens in Schach zu halten, das sein hässliches Gesicht seitdem auch in Deutschland erhebt.

Von einer glaubwürdigen Menschenrechtspolitik kann in den elf Jahren der unterschiedlichsten Merkel-Regierungen keine Rede sei

Zum Führen der freien Welt gehört auch eine gewisse Konsistenz zwischen Wort und Tat in Fragen der gesellschaftlichen Liberalität. Auch das ist Mutti Merkel kein Obama. Der hat in acht Jahren allein im Bereich von LGBTI-Fragen über 140 Verbesserungen auf den Weg gebracht, Merkel keine. Zwar hat sie noch am Wahlabend dem gewählten Präsidenten Trump mitgeteilt, zur Basis guter Beziehungen gehöre auch, Menschen nicht wegen sexueller Orientierung zu diskriminieren, aber was das für sie bedeutet, hat die Konservative oft genug klar gemacht: nicht viel.

Das Vorenthalten der Ehegleichheit – Deutschland hinkt da der freien Welt eher hinterher, als sie zu führen – stellt in Merkels Augen eben keine Diskriminierung dar (nach dem Massaker im „Pulse” in Orlando äußerte sie sich besorgt – MÄNNER-Archiv). Von einer glaubwürdigen Menschenrechtspolitik, ob zuhause oder international, kann in den elf Jahren der unterschiedlichsten Merkel-Regierungen nun wirklich keine Rede sein.

Mutti als Heilsbringerin?

Nun hat Angela Merkel angekündigt, ein viertes Mal als Spitzenkandidatin ihrer Partei kandidieren zu wollen. Das allgemeine Aufatmen in Deutschland war bis über den Atlantik deutlich zu vernehmen. Es scheint als habe ein ganzes Land in „Mutti“ die Heilsbringerin gefunden, nach dem es sich lange gesehnt hat: Beständig. Pragmatisch. Ein Fels im Tsunami des von Erdbeben erschütterten Weltenlaufs. Es könnte ein trügerischer Felsen werden, auf dem da die Hoffnungen ruhen.

Eine vom Status Quo zunehmend angewiderte Wählerschaft entschied sich am Ende für den Brandsatz

Die Regierungsform zwischen Rhein und Oder wird in den USA gerne als „consensual democracy“ beschrieben. Konsens und Demokratie, das sind zwei Begriffe, die in der englischsprachigen Welt nur schlecht bis gar nicht zueinander passen. Für Amerikaner lebt Demokratie von gegensätzlichen Positionen, von Alternativen. Alternativlosigkeit, vor allem behauptete, erregt Widerspruch. Genau das hat Clinton in den Gegenden des Rust Belts, in Ohio, Pennsylvania und Michigan den Sieg gekostet.

Eine vom Status Quo zunehmend angewiderte Wählerschaft, vor die Wahl gestellt zwischen einem angeblich alternativlosen und unattraktiven „Weiter so!“ und einem Molotowcocktail, wie der Polit-Filmer Michael Moore (das empfiehlt er Gegnern der Eheöffnung – MÄNNER-Archiv) Donald Trump genannt hat, entschied sich am Ende für den Brandsatz.

Teil 2: Neuauflage der Großen Koalition 2017?

