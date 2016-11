Last Christmas: Geht’s noch?

Roberto Blanco, Helene Fischer und Max Raabe haben u.a. den Weihnachtsklassiker von Wham gecovert

Wir nähern uns dem 1. Advent: Am 27.11. ist es soweit. Wie jedes Jahr holen die Radiosender wieder „Last Christmas“ aus dem Archiv. Der Song begegnet uns am Glühweinstand oder beim Shoppen. Wenn man Glück hat, ist es das Original von Wham. Manche trauen sich tatsächlich, eine der zahlreichen Coverversionen zu spielen. Und davon gibt es wirklich sehr sehr viele – zum Beispiel von Savage Garden, Atomic Kitten, The BossHoss, Travis, Max Raabe, Roberto Blanco und von Carly Rae Jepsen. Aber das ist noch alles. Lasst Euch überraschen.

Los geht’s!

Autor Redaktion