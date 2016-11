Last Christmas – niemals ohne!

Jeder 10. ist ein Weihnachtsmuffel

1984 ist der Song erschienen, und macht George Michael jedes Jahr ein bisschen reicher. In Deutschland taucht der Song seit Jahren immer wieder zur Adventszeit in den Charts auf und ist die erfolgreichste Weihnachtssingle überhaupt (Israelische Regebogenfamilien nehmen an rührender Weihnachtsaktion für einsame Soldaten teil – MÄNNER-Archiv). Schätzungen zufolge nimmt Michael über Verkäufe und Tantiemen jährlich rund acht Millionen Euro ein. Auch das Video ist ein Klassiker: Eigentlich wollte man den Clip im Kanton Bern drehen sollen, da aber dort kein Schnee lag, disponierte die Crew kurzerhand um und mietete ein Chalet in Saas Fee im Kanton Wallis.

Jedem Zehnten kann Weihnachten ganz gestohlen bleiben

Für die MÄNNER-User ist Weihnachten ohne Whams „Last Christmas” nicht vorstellbar. Das gab fast jeder 2. an. Dass es reicht, ihn einmal pro Jahr zu hören, nämlich am 24.12., sagten immerhin 16,5 %. Auf schmalzige Musik verzichten an Weihnachten lieber 18 % der User, und jeder Zehnte gab sogar an, dass ihm Weihnachten ganz gestohlen bleiben könne. (Auf dem Kölner schwul-lesbischen Weihnachtsmarkt musste das Ordnungsamt wegen Schwanzpics einschreiten – MÄNNER-Archiv)

Titelbild: Wham/Promo

Autor Redaktion