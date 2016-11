Schwule Cowboys und der Volksendscheid

Dan und Miki sind das schönste Argument für die Öffnung der Ehe in Australien

Wir wollen nicht, dass der Wert unserer Familien oder unserer Kinder öffentlich festgelegt wird.

„Ich persönlich möchte sagen, dass der Gott an den ich glaube, sich weder an meiner Beziehung noch an meiner Familie stößt. Australier wollen die Eheöffnung. Und trotzdem will Premierminister Malcolm Turnbull sie zwingen, etwas zu tun, was nur die Gegner der Eheöffnung wollen, obwohl er es nicht einmal selbst unterstützt.” Die Labor Party hatte vor Wochen einen Gesetzentwurf zur Eheöffnung in Parlament eingebracht (MÄNNER-Archiv), über den sofort abgestimmt werden könnte, wenn die Beratungen darüber abgeschlossen sind.

Wir sind einfach Dan und Miki

Das Bündnis „Australien Marriage Equality” veröffentlichte parallel zur Debatte ein Video, dass nicht schöner belegen könnte, wie es um die Frage der Gleichstellung auf dem Kontinent steht. Dan und Miki, zwei schwule Cowboys, die zusammen in der australischen Provinz eine Ranch betreiben, erzählen darin, wie sie sich kennen und lieben gelernt haben, und dass sie „einfach Dan und Miki sind. Kein Mensch hier stört sich daran, dass wir ein schwules Paar sind. Also, wenn ihr einen konservativen Parlamentarier habt, sagt dem, auch die Menschen in der australischen Provinz sind längst viel weiter, als er oder sie vielleicht denkt.”

Foto und Video: Australien Marriage Equality/Facebook

Autor Paul Schulz Der Journalist und Filmfreak (Jg. 1973) war fünf Jahre stellvertretender und kommissarischer Chefredakteur der MÄNNER, liebt es über alles zu schreiben, worüber Amerikaner nicht beim Abendessen reden (Politik, soziale Gerechtigkeit und Sex) und hat mit Christian Lütjens das Buch „Positive Pictures“ herausgebracht.Paul.Schulz@brunogmuender.com