So reagieren US-Stars auf die Wahl

Gus Kenworthy kann es nicht glauben, Cher schäumt vor Wut

Es ist, Stand 8:30 Uhr MEZ, laut ARD entschieden: Donald Trump hat 279 Wahlmänner hinter sich, Hillary Clinton kann ihren Kontrahenten nicht mehr einholen. (Was Trump als Präsident für LGBTI bedeutet – MÄNNER-Archiv.) Clinton hat Trump bereits zu seinem Sieg gratuliert, berichten US-Medien. Das Ergebnis lässt nicht nur die Börsen beben, sondern vor allem die Menschen wüten.

Gus Kenworthy, schwuler Skifahrer (mehr über ihn im MÄNNER-Archiv), kann es nicht glauben. Auf Twitter schrieb er: „Was zur Hölle, Amerika? Ihr wollt wirklich ein offen rassistisches, sexuell angreifendes, oranges Monster, das nicht an den Klimawandel glaubt, als unseren Präsidenten?” – gefolgt von einem Gif, das sich die Haare rauft. „Ich träume, ich träume!”

WTF America? You really want an openly racist, sexual assaulting orange monster that doesn't believe in climate change to be our president?! — Gus Kenworthy (@guskenworthy) November 9, 2016

Cher hat im Wahlkampf ausdrücklich vor Trump gewarnt: Sie nannte ihn den „hinterhältigsten Mann”, den sie kenne (MÄNNER-Archiv). Auf Twitter macht sie ihrer Wut Luft: Statt den Republikaner beim Namen zu nennen, benutzte sie ein Toiletten-Emoji. Sie nennt ihn einen „rachsüchtigen Feigling”, die Zeit erinnert sie an Deutschland in den 30ern: „Es gibt Ärger und Wut, die unser Land zerstören.”

IF🚽WINS,HE WILL STILL BE WHAT HE IS NOW…A PETTY VENGEFUL,COWARD‼️AS GERMANY WAS IN THE 30′s, THERES AN ANGER,A RAGE, THAT HAS CONSUMED OUR🇺🇸 — Cher (@cher) November 9, 2016

Cher schäumt vor Wut: „Fragt euch selbst: HABE ICH ALLES MÖGLICHE GETAN?!”, in einem weiteren Tweet schreibt sie: „Die Welt wird nicht mehr dieselbe sein. Ich fühle mich traurig für die jungen Menschen”, wieder gefolgt von der Toilette als Synonym für Donald Trump:

world will never be the same. I feel Sad for the young.🚽will never be more than the toilet, I’ve used as a symbol 4 Him.

U Can’t Polish 💩 — Cher (@cher) November 9, 2016

Lady Gaga und Katy Perry sind sich einig: „Wir werden gehört”, twittern sie. Katy Perry ruft sogar eine Revolution aus:

THE REVOLUTION IS COMING. — KATY PERRY (@katyperry) November 9, 2016

Ellen DeGeneres sagt, sie sei dennoch stolz auf Hillary Clinton. „Ich bin so stolz auf dich und so froh, deine Freundin zu sein.”

.@HillaryClinton, however this ends tonight I am so proud of you and so honored to be your friend. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 9, 2016

Titelfoto: David Urbanke

Autor Fabian Schäfer Fabian Schäfer (geb. 1994) studiert in Köln Skandinavistik und Medienkulturwissenschaft. Er schreibt freiberuflich für dbna, ze.tt und die MÄNNER.